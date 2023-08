New-York veut que ses taxis deviennent 100% électriques d’ici 2030

Jusqu’au début du siècle, les grosses berlines américaines jaunes faisaient partie du décor des rues de la ville de New-York aux Etats-Unis. Les Ford Crown Victoria et autres Chevrolet Caprice, de généreuses familiales motorisées par des V8 à l’ancienne, ont progressivement laissé la place aux Toyota Prius et autres véhicules à la fois suffisamment spacieux pour les clients et beaucoup plus frugaux sur le plan mécanique. Mais la ville veut aller beaucoup plus loin en matière de réduction de la pollution de ses taxis et autres véhicules des sociétés de VTC.

Le maire de New-York vient en effet de passer un accord avec la commission des taxis et limousines, celle qui supervise toutes les activités liées au transport de personnes dans des véhicules individuels (comptant un peu moins de 80 000 véhicules au total). Le but de cet accord ? Électrifier progressivement le parc automobile des professionnels du transport, en plus de les rendre compatibles avec les besoins des personnes à mobilité réduite.

100% électrique en 2030

Le plan « Green Ride » prévoit une part de 5% de voitures électriques parmi les véhicules des taxis et VTC en 2024, qui doit grimper à 15% en 2025, 25% en 2026, 45% en 2027, 65% en 2028, 85% en 2029 et 100% en 2030. A la fin de la décennie, tous les taxis de New-York devront donc passer à la technologie du 100% électrique. Rappelons que comme Los Angeles, New-York fait partie des villes les plus à la pointe en matière d’électrification du parc automobile. Elle veut pousser les automobilistes à opter pour ces véhicules, fixant des objectifs bien plus ambitieux que ceux de la plupart des états américains. L’année dernière, elle lançait le projet de passer à 100% de véhicules électrifiés vendus dans l’état de New-york d’ici 2035.