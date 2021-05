Nissan affiche d'importantes pertes

Depuis l'affaire Carlos Ghosn, la situation de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi est compliquée. Le losange prévoit un gros plan de relance, Mitsubishi se cherche en Europe et Nissan enregistre des résultats décevants. Le constructeur nippon annonce aujourd'hui son année fiscale 2020/2021, et elle est nettement dans le rouge. Nissan a enregistré 1,13 milliard d'euros de pertes, soit plus du triple de l'exercice précédent.

C'est près de trois plus qu'en 2019/2020, mais le contexte de pandémie était évidemment particulier pour Nissan qui était déjà dans une situation complexe, notamment en Europe, où les renouvellements des modèles essentiels sont en cours.

De plus, Nissan semble avoir particulièrement souffert ces derniers mois de la pénurie de semi-conducteurs. Une lueur d'espoir à court terme toutefois pour la marque nippone : un début d'année moins catastrophique que prévu, notamment avec un petit rebond sur le marché chinois.