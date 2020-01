Nissan : édition limitée GT-R 50e Anniversaire

La Nissan GT-R fête cette année ses cinquante ans, et à cette occasion, le constructeur japonais lance sa série limitée éponyme. Une auto qui avait déjà été montrée en photo, mais dont la commercialisation en France n'avait pas encore été confirmée, notamment au niveau du tarif. C'est désormais chose faite, mais la production allouée à la France est bien maigre : 4 exemplaires seulement, au tarif unitaire de 115 000 €. Un prix plutôt bien placé lorsque l'on sait que la GT-R Nismo est facturée 210 000 €.

Au final, cette GT-R 50e anniversaire ne vaut "que" 8000 € de plus qu'une GT-R de base, mais elle offre en plus la peinture spécifique "Bayside Blue", agrémentée des bandes blanches. Du bleu que l'on retrouve également sur les sorties d'échappement et sur les jantes 20 pouces spéciales.

A l'intérieur, nous retrouvons une sellerie gris clair avec sièges "gaufrés", là encore spécifique, associée à un ciel de toit et pare-soleil en Alcantara avec surpiqûres. La GT-R 50e anniversaire profite par ailleurs des dernières améliorations mécaniques avec le nouveau turbo et une nouvelle gestion de la boîte automatique.