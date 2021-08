Nissan et Toyota veulent se prémunir des cyber attaques

Enfin, diront certains ! Les constructeurs automobiles n'ont été jusqu'ici visiblement que peu préoccupés par la sécurité passive de leurs véhicules. Et à l'heure où tout est connecté et informatisé, la question de la sûreté des programmes et la qualité des protections contre les cyber attaques se pose.

Le Nikkei Asia annonce que Toyota et Nissan vont faire partie d'un consortium de 90 entreprises différentes pour partager les connaissances sur les potentielles failles de sécurité. Dans la liste, on trouve notamment Microsoft, Trend, NTT Communications ou encore l'assureur Sompo.

"Des milliers de failles logicielles sont détectées dans le monde chaque mois. Avec ce partenariat, les failles de sécurité automobiles seront extraites et partagées toutes les semaines. Chaque entreprise s'assurera que le logiciel qu'elle utilise n'est pas dans la liste de ceux concernés par les failles. Les membres du consortium auront également droit à des exemples de méthodes de piratage mises à jour régulièrement".

Sur les véhicules modernes, des organes aussi sensibles que le moteur, la transmission et les freins peuvent être contrôlés électroniquement. Cela s'ajoute aux déjà très nombreuses failles de sécurité permettant de voler des véhicules, notamment avec les accès mains libres.