Nissan : la Leaf à 49 €/mois, batterie incluse

Nissan dispose désormais de suffisamment de recul pour pouvoir réaliser des offres promotionnelles sur du véhicule électrique d'occasion. Quelques jours après l'offre de Kia sur le e-Niro, c'est donc au tour de Nissan de proposer un véhicule électrique à mensualité très avantageuse sur la Leaf. Mais comme pour le SUV coréen, les conditions sont finalement non négligeables et probablement restrictives dans la réalité.

"Nissan répond ainsi à l'intérêt grandissant de plus en plus de clients pour les véhicules électriques en proposant la LEAF Visia 24 kwh à partir de 49 € par mois (soit 1,70€ par jour), batterie incluse et sans apport. Une offre de VO récent en LLD (49 mois, 60 000 km) sous condition de reprise et de prime à la conversion de 5000 €".

Le terme "sans apport" est partiellement vrai : il y a tout de même un premier loyer de 2500 €. Il est toutefois possible de l'annuler s'il y a usage de la prime à la conversion de 5000 €, avec un véhicule éligible.

Dernière précision, et pas des moindres : le loyer à 49 € ne concerne que la version Visia (entrée de gamme). Si vous optez pour une Leaf Tekna, avec la même durée et un kilométrage similaire, le loyer passe à 93 €. Et comme pour l'offre du Kia e-Niro, celle de Nissan ne concerne que les concessionnaires participants et dans la "limite des stocks". Il faudra donc trouver un concessionnaire qui a le véhicule en question.