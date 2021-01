Nissan lance la série Made in France sur ses utilitaires

Nissan nous refait le coup de la série spéciale "Made in France". Après la Micra, la marque nippone n'avait guère le choix puisqu'en dehors de la citadine, seuls les véhicules utilitaires sont assemblés en France. Le Nord pour le NV250, la Seine-Maritime pour le NV300 et la Meurthe et Moselle pour le NV400, respectivement les équivalents des Renault Kangoo, Trafic et Master. A l'heure où Renault s'apprête à lancer le nouveau Kangoo, Nissan dispose à son catalogue d'un NV250 qui n'a qu'un an, qui remplace le NV200 et qui est basé sur... l'ancien Kangoo.

La série Made in France est basée sur la finition Optima de chacun des trois utilitaires. Elle ajoute les éléments suivants :

Banquette 2 places passagers avant

Caméra de recul avec écran intégré au rétroviseur intérieur

Allumage automatique des feux

Capteur de pluie et essuie-glaces à déclenchement automatique

Pack cargo constitué d’un plancher antidérapant et de protections bois

Feux antibrouillard avant

Le "Made in France" est proposé en dCi 95 ch sur le NV250, dCi 120 ch sur le NV300 et avec le 2.3 dCi 150 ch sur le NV400. les tarifs d'entrée respectifs (hors taxes) sont de 22 190 €, 29 700 € et 36 375 €.