Nissan Micra : nouvelle série limitée Enigma

Désolé je n'ai pas autant d'affinité avec le diesel.

Franchement tenir un discours aussi élogieux pour un tel carburent, il ne faut juste ne rien connaître.

Puis-je te rappeler les désavantages nombreux du carburent poisseux, d'abord il faut lui mettre de l'AdBlue pour que celui-ci ne pollue pas trop et soit ingéré correctement par le catalyseur, ensuite c'est sans compter les déboires d'encrassage et les frais supplémentaires que ça occasionne et c'est vrai surtout en ville, les frais des services plus élevés par rapport à l'essence, le poids du bestiaux qui augmente et par là son agilité moindre, puis il faut se satisfaire de ce bruit agricole à chaque départ en plus des vibrations caractéristiques.

Franchement quels avantages à prendre un diesel, 1 à 1, 5 litres de carburent et quelques centimes par litres de gagner pour rentabiliser l'achat après 60000 voir d'avantage si l'on prend tout en compte ?

Désolé, je préfère l'agrément supérieur du modèle essence, puis je devrais dire les agréments, pour moi aucuns doutes.

De toute façon, cela va être remis en marge par l'électrification à venir.