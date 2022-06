Nissan Occasions : partez cet été, payez à la rentrée

Cette solution n’a rien de neuf puisqu’il s’agit d’un simple report de mensualités. En effet, pour toute Nissan d’occasion acquise à crédit dans le réseau de la marque avant le 31 juillet, le constructeur japonais propose de ne commencer les remboursements que 3 mois après la date de livraison.

Par exemple, si vous contractez un crédit de 48 mois ce mois-ci, vous verserez 0,00 € les 3 premiers mois. Ensuite, votre crédit s’étalera sur les 45 mois suivants. Une idée séduisante sur le papier.

Dommage que le taux proposé par Nissan soit simplement dans la moyenne du marché. Pour 10 000 € empruntés sur 48 mois, le TAEG sera de 3,99 %. De plus, nous parlons bien ici d’un simple report, et pas d’un cadeau de la marque. En effet, les intérêts qui auraient normalement été dus durant les 3 premiers mois seront à payer sur les 45 mensualités suivantes. De plus, si vous décidez de compléter votre crédit d’une assurance, telle que la décès-invalidité-incapacité-perte d’emploi, le montant de celle-ci sera prélevé sans report. Il faudra donc s’en acquitter dès le jour de la livraison.

L’avis de Caradisiac : à moins que votre budget soit très serré durant les 3 prochains mois et que vous souhaitiez, malgré cela, changer de voiture avant les vacances, l’offre de Nissan manque d’intérêt. En effet, il vous sera facile de trouver un crédit à un meilleur taux auprès d’une banque ou d’un organisme de financement.