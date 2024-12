Nissan produisait déjà des électriques en 1947

Le Musée Nissan Heritage est un lieu unique pour se plonger dans l'univers riche et varié de Nissan, l'un des constructeurs automobiles les plus emblématiques du Japon. Situé à Zama, dans la préfecture de Kanagawa au Japon, ce musée abrite plus de 450 véhicules soigneusement restaurés et préservés, témoignant de l'évolution de Nissan depuis sa création en 1933. Parmi ces trésors, la Nissan Tama occupe une place particulière en tant que l’une des premières voitures électriques commercialisées.

Conçue dans le contexte difficile de l’après-guerre, cette petite citadine incarne l’ingéniosité de Nissan. En 1947, le Japon fait face à une grave pénurie de carburant due à la Seconde Guerre mondiale. Pour répondre à ce défi, Nissan se lance dans la production de véhicules électriques, et la Tama voit le jour. Dotée d’un moteur électrique alimenté par des batteries au plomb que l'on enfile comme une cassette, cette voiture proposait une alternative pratique aux véhicules à essence. La Nissan Tama était équipée d’un moteur électrique délivrant une puissance modeste, mais suffisante pour ses besoins urbains. Elle offrait une autonomie d’environ 65 kilomètres et une vitesse maximale de 35 km/h. Bien qu’assez limitées, ces performances répondaient parfaitement aux besoins de transport de l’époque. Le design de la Tama, simple et fonctionnel, privilégiait l’efficacité : une petite berline compacte avec un habitacle spacieux pour accueillir quatre passagers.

Bien que la production de la Tama ait été de courte durée, ce modèle a marqué les débuts de Nissan dans l'électrique, bien avant la Leaf, l’un des véhicules électriques les plus vendus au monde. Bien que le musée ne soit pas ouvert au grand public sans réservation préalable, il est possible de planifier des visites guidées sur demande.