Nissan Townstar Karaok-e : pour les fans de karaoké

Avant tout, comme certains l'auront remarqué, il y a une petite subtilité dans le nom de ce concept : le "e" de karoaké est en effet détaché du reste du mot. Il ne s'agit pas d'une erreur, mais d'une référence à la motorisation électrique de ce Townstar, qui est le cousin japonais de notre Renault Grand Kangoo. Il est en effet alimenté par une batterie de 45 kWh lui garantissant une autonomie pouvant atteindre 301 km.

La première chose que l'on remarque est la carrosserie, qui change de couleur selon l'angle de vue. On passe des violets vifs jusqu'aux bleus et verts apaisants. Toutefois, la principale particularité ne se situe pas là, mais plutôt dans la partie arrière du véhicule.

Conçu à partir d'un Townstar Evalia pourvu habituellement de 7 places, ce modèle exclusif voit sa partie arrière du Karaok-e transformer en un salon de karaoké capable de métamorphoser n'importe quel passager en chanteur. Il est ainsi équipé d'un écran de 32 pouces couplé à un système audio doté d'un puissant caisson de basses comprenant un vaste répertoire de chansons et bien évidemment un micro. Et pour ajouter une ambiance unique, l'éclairage de l'habitacle et du toit est synchronisé avec le rythme de la musique.

Mais maintenant, place maintenant à la vidéo, histoire de vraiment connaître les possibilités de ce Nissan Townstar Karaok-e.