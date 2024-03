Norauto propose de réparer certains éléments électroniques

La notion de recyclage et la volonté de limiter le gaspillage gagnent du terrain dans la maintenance automobile. La dernière idée émane des centres autos Norauto (plus de 410 centres en France) qui ont noué un partenariat avec Cotrolia, une société française. Cette dernière est spécialisée dans la réparation de pièces électroniques automobile depuis 2008. L’année dernière, elle a rénové les pièces de plus de 11 000 clients réparateurs professionnels en France.

Désormais, ce service est disponible directement dans les centres Norauto. Lorsqu’un client se présente avec une pièce défectueuse (tableau de bord, multimédia, ABS, compteur, calculateur moteur, boîtier de servitude intelligent, boîte de vitesses…), un électronicien démonte l’élément en question et l’envoie directement chez Cotrolia.

Elle est ensuite réparée, contrôlée et testée avant d’être retournée dans le centre Norauto. Les pièces sont garanties 24 mois et surtout les économies réalisées atteignent 45 % par rapport à des pièces neuves. Parmi les pièces les plus demandées, on retrouve le bloc ABS, le réservoir d’Ad Blue, le calculateur moteur, le bloc multimédia et le compteur.

Ce type de service est surtout adapté pour les véhicules de plus de dix ans, dont les constructeurs ne fournissent plus les pièces de remplacement. De plus, le coût plus faible est cohérent au vu de la vétusté des modèles.

Une démarche qui va dans le bon sens

Réparer plutôt que remplacer, ou utiliser des pièces d’occasion, cette tendance est encore assez timide, mais son développement certain. En effet, la pièce de réemploi (PRE) a connu une belle progression l’année dernière. Les rapports d’expertise suite à un sinistre avec au moins une pièce de ce type ont bondi de 38 % entre 2022 et 2023. Depuis 2017, le nombre de rapports comprenant une PRE est passé de 7,7 % à 15,6 %. Si dans l’absolu ces chiffres peuvent paraître faibles, ils restent toutefois encourageants.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Le service proposé par Norauto pourrait être amené à se développer dans d’autres enseignes. Entre la hausse du prix des pièces détachées et le vieillissement du parc roulant (11,9 ans de moyenne), cette offre tombe à point nommé.