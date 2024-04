Nouveau Citroën C3 Aicross (2024) : sept places pour un prix canon ?

Après la Citroën C3, dont la version thermique débute à 14 990 € (23 300 € pour la ë-C3), la marque au chevron présente sa deuxième offensive, le nouveau C3 Aircross.

Comme la citadine, le nouveau SUV du segment B est très proche de celui prévu pour l’Amérique du Sud, l’Inde et l’Indonésie. Le but est de réaliser des économies d’échelle afin de proposer des tarifs plus bas que ceux de la concurrence. Pour le moment, Citroën ne donne aucun chiffre, mais on peut espérer un prix de base aux alentours de 20 000 €. Un Renault Captur débute nettement plus haut, à 25 300 €.

Deux sièges escamotables

Il y a bien un chiffre que la marque met en avant, c’est le nombre de places à bord. Grâce à une troisième rangée constituée de deux sièges escamotables, ce SUV peut accueillir jusqu’à sept passagers, une offre unique sur le segment. Seulement, cela se paie au niveau du gabarit puisque le nouveau venu mesure 4,39 m de long, lorsque le modèle actuel se contente de 4,16 m. L’habitabilité sera très certainement comptée à l’arrière, mais cette offre le distingue clairement de la concurrence.

Reprenant la même plateforme Smart Car que la C3, cet Aircross pourrait profiter de sa planche de bord avec notamment l’affichage au pied du pare-brise. La partie mécanique devrait également être similaire, la marque évoque une offre thermique traditionnelle, de l’hybride et aussi une propulsion électrique. Rien n’indique qu’il reprendra le moteur de 113 ch, mais la batterie de 44 kWh pourrait être de la partie. Sur la C3, l’autonomie atteint 326 km, un chiffre qui devrait être revu à la baisse à propos de ce SUV.

Un style classique

Au niveau du look, le nouveau SUV ne fait pas dans l’originalité et reste très proche de celui vendu à l’autre bout de la planète. Néanmoins, il reprend les codes actuels et notamment ceux de la C3. Le nouveau logo trône fièrement sur la calandre et le hayon, tandis que la signature lumineuse en forme de crochet est au rendez-vous. Afin d’accueillir convenablement sept passagers, la lunette arrière est plutôt verticale.

Plusieurs interrogations subsistent encore, la révélation complète du nouveau Citroën C3 Aircross, notamment son intérieur et ses moteurs, est prévue en juin prochain.