Nouveau Ford Ranger : voici déjà le Raptor

Pour le nouveau Ranger, dévoilé fin 2021, il y a déjà du sport. Ford lève le voile sur sa variante délurée Raptor, qui sera de nouveau proposée chez nous. Ce sera même la première version disponible et livrée en Europe, avant les modèles classiques. Le Raptor foulera nos routes fin 2022.

La grande nouveauté, c'est le choix technique. En plus du diesel 2.0 biturbo, le Ranger Raptor sera proposé avec un inédit V6 essence 3.0 biturbo développé par Ford Performance. Ce bloc annonce 288 ch et un couple maxi de 491 Nm. Ce V6 est couplé à une boîte automatique 10 rapports. Afin d'optimiser les performances, il est programmé avec un profil de turbocompression individuel pour chacun des rapports.

Le modèle est doté d'un échappement actif, avec un son qui varie selon quatre modes, d'un mode silencieux pour ne pas réveiller tout le quartier le matin à un mode Baja, où l'échappement se comporte comme un système direct complet (à réserver à un usage en dehors des routes).

Conçu sur une nouvelle base, ce Raptor profite d'une suspension revue intégralement, avec de nouveaux bras robustes et légers en aluminium, une suspension avant et arrière à long débattement et une extrémité arrière de type "Watt’s Link", en liaison parallèle.

Le véhicule s'équipe d'amortisseurs Fox Live Valve, avec un diamètre record sur le Ranger, qui promettent un bon contrôle sur route et une bonne absorption des ornières en hors piste. Ces amortisseurs sont remplis d’une huile infusée de Teflon, ce qui réduit la friction d'environ 50 % par rapport à ceux de l'ancien modèle. Une fonction détecte quand le véhicule saute et prépare ainsi la suspension au choc de l'atterrissage. Il y a aussi un mode qui rigidifie les réglages pour tenir les fortes accélérations.

Dans l'ensemble, le véhicule propose jusqu'à sept modes de conduite, avec des modes adaptés aux terrains rocailleux, au sable ou à la neige. Le modèle gagne une nouvelle boîte de transfert à deux vitesses à commande électronique, combinée à des différentiels de verrouillage avant et arrière.

Le look n'est pas oublié. Le Raptor se reconnaît bien sûr à sa calandre qui intègre un gros monogramme Ford en toutes lettres. Les nouveaux phares viennent s'imbriquer de chaque côté. Le modèle reçoit des passages de roues élargis, qui abritent des jantes 17 pouces chaussées de pneus spécifiques pour le tout-terrain. À bord, on trouve des sièges plus enveloppants, inspirés selon Ford de ceux des avions de chasse. De nombreux éléments se parent d'une teinte orange. Le volant en cuir chauffant a un marquage central. L'ambiance est moderne avec une instrumentation numérique et un grand écran tactile central de 12,1 pouces.

Le prix n'est pas encore connu.