Nouveau Kia Niro : prix à partir de 31 790 €

Le choix des moteurs

La particularité du Niro est de laisser le choix entre hybride, hybride rechargeable et 100 % électrique. Et pour cette seconde génération, les trois variantes sont disponibles à la commande du départ.

L'hybride simple a toujours une puissance maxi cumulée de 141 ch. Pour l'hybride rechargeable, elle grimpe de 141 à 183 ch. Ces deux blocs ont la boîte DCT 6 rapports. Du côté de l'électrique, il ne reste que le modèle le plus puissant avec la plus grosse batterie, la version la plus choisie par les clients sur l'ancien modèle. C’est-à-dire 204 ch et une batterie de 64,8 kWh, pour une autonomie de 463 km.

Les finitions et principaux équipements de série

Motion : jantes 16 pouces, freinage d'urgence avec détection piétons et cyclistes, aide au maintien dans la file, régulateur de vitesse adaptatif, assistance à la conduite dans les embouteillages, reconnaissance des panneaux, caméra de recul, clim auto bizone, écran tactile 8 pouces, connectivités Apple Car Play et Android Auto, rétros électriques et chauffants.

En plus sur électrique : accès/démarrage mains libres, instrumentation numérique, jantes 17 pouces.

Active : Motion + accès/démarrage mains libres, assistance à la conduite sur autoroute, navigation avec écran tactile 10,25 pouces, antibrouillards LED.

En plus sur électrique : volant et sièges avant chauffants.

Premium : Motion + jantes 18 pouces, phares full LED, instrumentation 100 % numérique, hayon électrique, sièges avant électriques et chauffants, volant chauffant, chargement téléphone par induction.

Les prix