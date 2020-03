Nouveau Mercedes GLA (2020) : la gamme, les prix

Le choix des moteurs

Ouf, la gamme de lancement est bien plus vaste que celle annoncée par Mercedes à la présentation, en décembre dernier. Il y a pour commencer deux essences et deux diesels. Pour les amateurs de sans-plomb, le choix se fait entre le GLA 200 avec bloc 1.3 de 163 ch et GLA 250 avec bloc 2.0 de 224 ch. La boîte double embrayage est de série, avec 7 rapports sur le 200, 8 rapports sur le 250. Ce dernier est aussi équipé d'office de la transmission intégrale 4MATIC. Côté diesel, il y a les 200d et 220d, avec 2.0 de 150 et 190 ch, avec la boîte double embrayage 8 rapports. Le 220d reçoit la 4MATIC.

Les finitions avec les équipements de série

Progressive Line : jantes 18 pouces, phares LED, aide au maintien dans la voie, lecture des panneaux de signalisation, caméra de recul, aide aux créneaux, climatisation automatique, navigation sur écran tactile 10,25 pouces, hayon électrique…

jantes 18 pouces, phares LED, aide au maintien dans la voie, lecture des panneaux de signalisation, caméra de recul, aide aux créneaux, climatisation automatique, navigation sur écran tactile 10,25 pouces, hayon électrique… AMG Line : Progressive Line + kit carrosserie AMG, jantes 18 pouces spécifiques, châssis abaissé, inserts décoratifs façon carbone…

Les prix

Essence

- GLA 200 163 ch 7G-DCT > Progressive Line : 41 376 €, AMG Line : 42 876 €.

- GLA 250 224 ch 4MATIC 8G-DCT > AMG Line : 50 476 €

Diesel

- GLA 200d 150 ch 8G-DCT > Progressive Line : 42 376 €, AMG Line : 43 776 €

- GLA 220d 190 ch 4MATIC 8GG-DCT > AMG Line : 50 476 €