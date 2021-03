Nouveau Renault Kangoo électrique : 265 km d'autonomie

Renault est leader du segment des utilitaires électriques, grâce au Kangoo ZE, dont près de 60 000 exemplaires ont été écoulés depuis 2011. La marque compte bien conserver ce leadership avec ce tout nouveau Kangoo branché, désormais nommé E-Tech Electrique. La tâche sera toutefois plus ardue, avec une concurrence renforcée, notamment du côté de PSA.

Le nouveau Kangoo Van E-Tech adopte un moteur de 75 kW, soit 102 ch. Le couple culmine à 245 Nm, disponible dès le démarrage, ce qui donne de belles accélérations. Un mode de conduite Eco bride la puissance à 55 kW, afin d'améliorer l'autonomie.

Cette dernière progresse grâce à une batterie de plus grande capacité. Elle annonce 44 kWh, contre 33 kWh pour l'actuelle. De quoi avoir une autonomie de 265 km. C'est 35 km de plus que le Kangoo ZE. Mais les nouveaux modèles de PSA font un peu mieux avec une batterie de 50 kWh. Le Citroën ë-Berlingo annonce 275 km.

Côté recharge, il faut pour le Kangoo 7 heures avec une Wall Box 7,4 kW. Avec une borne 11 kW, c'est 4h30. Il ne faut plus que deux heures avec une borne publique et un chargeur caméléon 22 kW. Et via un chargeur rapide 75 kW, on recharge à 80 % en 42 minutes.

Le véhicule profite de services connectés spécifiques aux véhicules électriques : programmation de la charge batterie, programmation du pré-conditionnement thermique de l’habitacle, recherche des points de recharge sur le trajet… Le modèle reçoit une pompe à chaleur.

Bon point : le Kangoo Van E-Tech électrique sera disponible avec la grande innovation du modèle en matière de chargement : le système "Sésame ouvre-toi", qui supprime le montant entre les portes à droite. Cela permet d'avoir un accès large de 1,45 mètre.

Le nouveau Kangoo électrique sera lancé fin 2021. Renault a annoncé que la version particulière sera aussi disponible en électrique.