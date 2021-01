Nouveautés 2021 - Cabriolets - BMW Série 4 Cabriolet, Ferrari SF90 Stradale, Mercedes SL : un trio de découvrables performantes

Janvier

BMW Série 4 Cabriolet

La nouvelle BMW Série 4 Cabriolet revient à ses premiers amours en adoptant une capote souple en lieu et place d’un toit rigide escamotable. Grâce à cet équipement, la ligne générale du modèle est plus élégante même si la calandre immense à double haricot choque toujours les fans de la marque à l’hélice. Si la BMW Série 4 Cabriolet adopte une capote souple, il s’agit d’une capote d’un nouveau genre puisque la structure des arches de toit, les panneaux de ciel de toit sont rigides, cela permet d’avoir une capote dotée d’une acoustique digne d’un toit rigide, mais aussi d’afficher un poids réduit de 40 %. Repliée en Z, la capote prend le moins possible de place dans le coffre, le volume est alors de 300 litres et monte jusqu’à 385 litres lorsque la capote couvre la tête des occupants du véhicule. Cette capote se manœuvre électriquement et se place ou se range en moins de 18 secondes et on peut faire ce travail en roulant jusqu’à 50 km/h. Sous le capot ce modèle reçoit au choix des motorisations essence de 184 ch et 374 ch ou un diesel de 190 ch, elles sont toutes associées à une boîte auto à huit rapports. Une version M4 Compétition de 510 ch sera proposée dans le courant de l’été 2021. La version de base de la Série 4 Cabriolet est proposée à la vente à partir de 54 500 €.

Mars

Ferrari SF90 Spider

La Ferrari SF90 Stradale devient découvrable dans cette version Ferrari SF90 Spider qui reprend la motorisation hybride rechargeable V8 biturbo et trois moteurs électriques (dont deux pour chacune des roues avant) développant 1 000 ch du coupé. Le spider Ferrari s’équipe d’un toit rigide rétractable aluminium qui s’ouvre électriquement en 14 secondes et cela même lorsque la Ferrari roule à petite vitesse. Par rapport au coupé, le spider pèse 100 kg de plus (1 670 kg à vide), mais Ferrari annonce des performances identiques le 0 à 100 km/h en 2s5 et 7s pour le 0 à 200 km/h. Malgré son toit rigide rétractable, la Ferrari SF90 Spider conserve son capot arrière transparent qui couvre le moteur V8. Pour des performances améliorées la Ferrari SF90 Stradale peut recevoir l’option Pack Assetto Fiorano avec amortisseurs Multimatic optimisés pour la piste, du carbone et du titane pour les ressorts (gain de 21 kg sur la balance), monte pneumatique Michelin Sport Cup 2 et peinture bicolore complète le tout. Tarif estimé à 500 000 €.

Novembre

Mercedes SL

Le constructeur de Stuttgart a commencé depuis l’été dernier la mise au point de sa nouvelle Mercedes SL qui devrait reprendre le châssis de l’AMG GT avec des réglages qui devraient être un peu moins sportifs. La toute nouvelle génération devrait changer totalement, elle devrait troquer son toit rigide rétractable pour une capote souple et devrait adopter des motorisations hybrides rechargeables dont la future 73e de 800 ch qui doit équiper l’AMG GT quatre portes. L’offre de motorisation se composera aussi de moteurs essence puissants. Enfin, la Mercedes SL devrait aussi disposer de deux petites places arrière et se transformerait en 2 +2.