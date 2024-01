Nouveautés 2024 – Cabriolets : les MG Cyberster, Mercedes CLE Cabriolet, Porsche Boxster Electrique viennent animer la catégorie.

Janvier

Aston Martin Volante

En vente depuis la fin de l’année dernière, l’Aston Martin DB 12 Volante est encore une nouveauté pour le constructeur de Gaydon. L’Aston Martin DB 12 Volante est un cabriolet luxueux qui reste fidèle à la capote en toile, mais celle-ci dispose d’un mécanisme électrique et se compose de huit couches d’isolants. Fidèle à sa politique de personnalisation de ses autos, Aston Martin propose quatre teintes différentes pour cette capote (noire, rouge, bleue et noire et grise) ce qui permet de nombreuses combinaisons en s’associant avec les nombreuses teintes de carrosserie et celles des finitions intérieures. Sous le capot de cette Aston Martin DB 12 Volante dont le style se muscle, on trouve un V8 4.0 biturbo d’origine AMG qui a été spécialement retravaillé par Aston Martin pour développer 680 ch (800 Nm de couple) sur les roues arrière. Afin de juguler au mieux la puissance, ce moteur est associé à une boîte auto à huit rapports et à un différentiel à blocage électronique. Il faut seulement 3,7 secondes à la DB 12 Volante pour passer de 0 à 100 km/h et sa vitesse de pointe atteint les 325 km/h.

Avril

Mercedes CLE Cabriolet

Alors que le coupé Mercedes CLE (qui remplace à la fois les coupés Classe C et Classe E) est arrivé dans les concessions depuis la fin de l’année dernière on attend la version cabriolet de ce modèle. Cette version découvrable reprend le même design que le coupé et s’en démarque par la présence d’une élégante capote en toile au lieu du toit en dur. Le cabriolet dispose des mêmes motorisations que le coupé (moteurs essence de 204 et 258 ch et diesel de 220 ch au lancement) et avec 4,85 de long se classe dans le camp des grands coupé luxueux 2+2. En raison de son gabarit, ce modèle est plus cabriolet Classe E que Classe C même si la planche de bord provient de la Mercedes Classe C.

Juin

Maserati GranCabrio

Il faut encore un peu de patience pour découvrir la nouvelle Maserati GranCabrio de série, pour le moment seuls les prototypes se déplacent en tenue de camouflage. Pour s’en faire une idée plus précise, il convient de consulter la fiche technique du coupé Maserati GranTurismo, puisque le cabriolet italien utilisera les mêmes motorisations. Il y aura donc deux V6 essence 3.0 de 490 et 550 ch, tandis que la version Folgore électrique celle-là développe 761 ch. Les trois versions disposent d’une transmission intégrale et les performances du cabriolet devraient être proches de celle du coupé, à savoir un 0 à 100 km/h effectué en 3,9 secondes pour le modèle de 490 ch, en 3,5 secondes pour celui de 550 ch et seulement 2,7 secondes pour la motorisation électrique ! Une capote en toile se chargera de vous éviter les courants d’air en plein hiver, elle devrait se replier rapidement pour vous permettre de rouler à l’air libre.

Juillet

MG Cyberster

Présenté au Salon de Shanghai en 2023 puis à Munich la même année, le roadster électrique MG Cyberster né débutera ses livraisons en Europe que cet été. Avec ce modèle, MG Motor renoue avec son passé et les cabriolets qui ont fait la réputation de la marque anglaise. Et cela même si cette dernière est passée depuis sous pavillon chinois rachetée par Nanjing Automobile Group en 2005. Le roadster MG Cyberster mesure 4,53 m de long, 1,91 m de large et 1,33 m de haut et reçoit une capote en toile en guise de couvre-chef. Il devrait être disponible en deux versions, l'une à deux roues et l'autre à quatre roues motrices. La version deux roues motrices disposerait d’un électromoteur de 310 ch (propulsion) tandis que la version à transmission intégrale serait assurée par un moteur de 210 ch à l’avant et un de 336 ch à l’arrière. L’autonomie annoncée, selon la norme chinoise CLTC plus optimiste que la norme WLTP, est de 579 km avec une batterie de 77 kWh, seule disponible pour cette auto.

Décembre

Porsche Boxster Electrique

Si son lancement n’est prévu qu’en 2025, Porsche pourrait profiter de la fin de l’année pour dévoiler son nouveau roadster Porsche Boxster. Un roadster Porsche Boxster qui laissera de côté le moteur thermique pour recevoir un électromoteur. Si la plupart des prototypes photographiés affichent une sortie d’échappement, celle-ci est factice et sert à tromper les chasseurs de scoop. Autre élément factice, le son du modèle, un son électronique bien sûr que Porsche a soigné tout particulièrement afin que les autres usagers de la chaussée l’entendent de loin. Si le roadster Porsche Boxster Electrique de nouvelle génération ne rejette pas de CO2, il n’en demeurera pas moins un véhicule sportif et l’on s’attend que la puissance augmente (400 ch ?) par rapport à l’actuel modèle thermique pour contrer le surpoids dû à la présence des batteries. Ce modèle devrait utiliser une technologie 800 volts afin de garantir des recharges rapides et une perte de temps limitée en cas de long parcours. Fidèle à la capote en toile, ce roadster sera le deuxième modèle électrique de Porsche après l’arrivée du Porsche Macan Electrique.