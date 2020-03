Nouvelle Audi A3 Sportback : prix à partir de 29 200 €

En réponse à

Sinon oui c’est dommage de pas considérer Mazda comme une Marque premium

Actuellement mes parents doivent changer de caisse, et après avoir éliminé le Kadjar qui fait vraiment vieux et sous motorisé, on hésite entre le Tiguan 2.0 TDi dsg7 et le Mazda cx-5 2.2 skyactiv-D bva6

Le Mazda est largement devant pour le design ( ) mais on a peur pour la conso du gros 2,2D avec la bva6.

Le Tiguan consomme entre 5,5 et 6,0l/100 ce qui est remarquable.