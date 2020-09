Nouvelle BMW M3 : des pièces M Performance très osées

Si les clients d'Audi Sport peuvent aller faire un tour chez Abt pour personnaliser leur auto et y ajouter, à foison, du carbone, des spoilers, des boucliers spécifiques ou encore des intérieurs entièrement revus, chez BMW, il existe un catalogue similaire. Les pièces M Performance se dévoilent en effet sur la nouvelle M3, et si vous décidez de faire tapis et de tout mettre, vous aurez une auto finalement assez éloignée du produit original, au moins en termes de design.

Le plus détonant reste cette quadruple sortie d'échappement (qui rappellerait presque celle de la Lexus LFA) intégrée dans un diffuseur carbone spécifique, avec un gain d'environ 5 kg à la clé. C'est toujours ça de pris sur une auto tournant autour des 1800 kg, tout de même. Si vous ajoutez le spoiler fixe ou encore les coques de rétroviseur (toujours en carbone), les jantes ultralégères, ou encore les inserts dans l'habitacle et les sièges spécifiques.

Toutes ces pièces seront à la fois proposées sur M3 et M4, mais elles alourdiront sévèrement la note des sportives bavaroises, le catalogue M Performance n'étant pas connu pour être accessible.