Nouvelle Citroën C4 : à quoi ressemble la version de base ?

L'extérieur

La C4 joue la carte du prix d'accès agressif avec une version de base Live à 20 900 €. Mais cela va de pair avec une allure basique. À l'avant, il y a les barres de LED supérieures, mais pas la signature lumineuse complète en Y. Les optiques principales sont d'ailleurs halogènes. Pour les LED, il faut monter au niveau au dessus Feel. L'œil est forcément accroché par les roues de 16 pouces avec enjoliveurs, et pneus à flancs hauts dont on n'a plus l'habitude ! Les bas de caisse sont dépourvus de décor et se limitent donc au plastique brut. Bon point : les coques de rétro et les poignées de portes en noir brillant. À noter que la couleur gratuite est ce brun caramel.

À l’intérieur

À bord, la C4 nous épargne le pire. Certes, on a du mal avec le mini-écran monochrome pour la radio, d'autant qu'il est perdu dans un élément taillé pour l'écran 10 pouces ! Mais la C4 sauve la mise avec les inserts décoratifs dans les aérateurs, l'écran de l'instrumentation ou les boutons sur le volant (mais volant en plastique). On aime la clim manuelle au design élégant.

L'équipement

Rien à redire. Cette version de base est bien dotée puisqu'on a en série : climatisation, radio, quatre vitres électriques, freinage d'urgence automatique, aide au maintien dans la voie active, alerte attention du conducteur, reconnaissance des panneaux de signalisation, régulateur de vitesse, rétros électriques et dégivrants.

Au final

L'apparence extérieure est négligée. En revanche, l'intérieur évite le faux pas et bravo à l'équipement de départ, sans pingrerie.

