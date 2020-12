Nouvelle Dacia Sandero : à quoi ressemble la version de base ?

L'extérieur

La nouvelle Sandero nous a séduits avec sa silhouette plus soignée et plus moderne. Mais Dacia avait jusqu'à présent montré des versions haut de gamme. Et la découverte du modèle de base est une mauvaise surprise car on y voit un retour en arrière. En effet, la Sandero Access ose de nouveau des boucliers intégralement en plastique brut et des jantes en acier, sans enjoliveurs, des éléments rustiques que la précédente n'avait plus ! Cela ne colle pas avec le progrès technique réalisé par cette troisième génération, qui profite de la plate-forme de la dernière Clio.

Poignées de porte et rétroviseurs ont aussi un aspect brut. Visiblement, il a fallu faire des choix pour ne pas trop faire augmenter le prix de base, qui passe de 8 290 € à 8 690 € alors que l'équipement a été enrichi. Il y a de série dès l'Access les phares LED avec la signature lumineuse en Y. C'est déjà ça.

À l’intérieur

Forcément, à bord, c'est aussi très basique. La version d'accès profite quand même des progrès en matière de présentation intérieure de la Sandero, avec un dessin plus soigné de la planche de bord, qui abandonne la console centrale verticale pour des formes plus épurées. Mais tout est noir, sans élément décoratif. Bon point : s'il n'y a pas d'installation audio, il n'y a pas de trou qui trahit cette absence. L'emplacement du système pour brancher son smartphone garde même un couvercle. Autre aspect plutôt positif : l'instrumentation avec le petit écran.

L'équipement

C'est la partie la plus positive, car la Sandero Access a bien amélioré sa dotation. On oublie l'époque du minimum réglementaire. Il y a ainsi en série six airbags (frontaux, latéraux et rideaux), le freinage d'urgence automatique, l'allumage automatique des feux, le limiteur de vitesse, les vitres avant électriques, le volant réglable en hauteur et l'ordinateur de bord.

Au final

Pas de miracle, pour garder un prix de base low-cost, cette Sandero Access fait dans le basique en matière de look et de présentation. De bonnes surprises en revanche sur l'équipement, même s'il n'y a pas de confort avec clim et radio. Cette variante devrait toutefois représenter une faible part des ventes.