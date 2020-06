Nouvelle Fiat 500 électrique : une France Edition à 29 900 €

La toute nouvelle 500 à moteur électrique a été dévoilée en mars dans sa configuration la plus chic, à savoir cabriolet et série spéciale de lancement "La Prima", hyper-équipée. Le prix pouvait donc effrayer : 37 900 €. Il y a ensuite eu la berline "La Prima" à 34 900 €. Voici cette fois une autre série spéciale de lancement, dédiée à la France et nommée "France Edition", qui se montre déjà plus raisonnable.

Le prix descend en effet à 29 900 € en berline et 32 900 € en cabriolet, sans la prise en compte du bonus, qui est de 7 000 € en ce moment. La fiche technique ne change pas, elle est avantageuse sur une voiture de ce gabarit avec un bloc de 87 kW, soit un peu moins de 120 ch, et une batterie de 42 kWh, qui donne une autonomie de 320 km (WLTP).

L'équipement est logiquement un peu moins fourni que sur la Prima mais il reste quand même généreux. Il y a ainsi en série le freinage d'urgence automatique, l'alerte de franchissement de ligne, la reconnaissance des panneaux de signalisation, la climatisation automatique, l'accès et démarrage sans clé, les capteurs de pluie et de luminosité, l'écran tactile 10,25 pouces et le toit en verre sur la berline. À l’extérieur, il y a des jantes de 16 pouces. Les clients ont le choix entre deux teintes, le noir ou le blanc. Le bandeau de la planche de bord est couleur carrosserie.

500 exemplaires sont au menu, 350 berlines et 150 cabriolets. Les réservations sont dès à présent possibles chez les distributeurs du réseau Fiat.