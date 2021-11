Nouvelle Opel Astra : voici la version break Sports Tourer

L'Astra fait encore le break. Si la mode est aux SUV, cette silhouette reste appréciée par les clients allemands et nordiques. Elle a aussi les faveurs des entreprises. Opel n'y renonce donc pas encore, d'autant que la nouvelle 308, dont est dérivée cette Astra, a aussi sauvé sa variante break. Autant rentabiliser les investissements pour la base commune !

L'Astra Sports Tourer bascule ainsi sur une plate-forme d'origine PSA. Ses dimensions évoluent, avec notamment une longueur qui perd 6 cm, à 4,64 mètres. Cela reste 27 centimètres de plus que la berline. L'empattement gagne 57 mm par rapport à la 5 portes et 70 mm par rapport à l'ancien break. Ces changements donnent une silhouette mieux équilibrée, avec moins l'effet de sac à dos.

Un aspect renforcé par le design plus affirmé de cette Astra, qui reprend les nouveaux codes esthétiques d'Opel, avec des lignes anguleuses. On retrouve à l'avant la calandre Vizor, qui fait bloc avec les optiques. De profil, on note les ailes charpentées et le montant de custode façon aileron de requin. À l'arrière, les feux affinés sont repris à la berline. Notez l'intégration originale du 3e feu stop. Le hayon descend dans le bouclier, pour abaisser le seuil de chargement, à 60 cm.

Ce coffre, qui peut s'ouvrir de manière automatique avec un mouvement du pied sous le pare-chocs, donne accès à une soute de 608 litres. Une fois la banquette rabattue (avec un schéma 40/20/40), on obtient 1 634 litres. En option, Opel proposera un plancher réglable, manipulable d'une seule main. On peut y cacher des objets dessous. Bon point, des compartiments sous le plancher sont accessibles depuis la banquette arrière. On peut donc atteindre ces endroits sans vider le coffre !

Le poste de conduite est évidemment celui de la berline. Il marque un sacré bond dans le temps pour Opel, avec une présentation technologique. Ce "Pure Panel", qui associe deux écrans, permet de faire le ménage dans les commandes. La voiture est aussi dotée d'une connexion sans fil Apple Car Play et Android Auto, qui évite d'avoir des câbles qui traînent. Parmi les équipements proposés, il y a les phares LED de type Matrix et la conduite semi-autonome.

L'offre technique comprend des blocs essence de 110 et 130 ch, un diesel de 130 ch et deux hybrides rechargeables, de 180 et 225 ch. Bon point, les hybrides gardent un bon volume de coffre, de 548 litres (dossiers relevés) et jusqu'à 1 574 litres.

Opel ne précise pas la date d'arrivée dans les concessions. Ce devrait être quelques mois après la berline, soit au début du printemps.