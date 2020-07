Nouvelle prime à la casse : déjà 125 000 demandes

Les chiffres s'enchaînent, le compteur s'emballe. La semaine dernière, le CNPA (Conseil national des professions de l'automobile) annonçait que 60 000 à 65 000 demandes de primes à la casse "spéciale relance" avaient été faites entre les 1er et 25 juin. Très peu de temps après, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire déclarait que c'était 100 000 primes qui avaient été accordées sur le mois de juin.

Et aujourd'hui, le CNPA avance un nouveau chiffre : 125 000. Une donnée obtenue après sa nouvelle enquête de terrain, le conseil ayant sondé une centaine de distributeurs automobiles entre les 1er et 8 juillet. Le CNPA indique toutefois que "le rythme d'octroi des primes connaît un certain ralentissement depuis la fin du mois de juin".

Selon ses calculs, il y avait près de 4 700 primes accordées chaque jour entre les 1er et 15 juin. Sur la première semaine de juillet, ce serait environ 3 700 primes par jour. Un ralentissement qui devrait se poursuivre avec l'approche des gros départs en vacances. Juillet et surtout août sont traditionnellement des mois plus calmes dans les concessions.

Si le décompte est important, c'est parce que le gouvernement compte limiter cette prime exceptionnelle à 200 000 dossiers. Selon le CNPA, cet objectif devrait être atteint d'ici fin août, voire début septembre.

Le flou demeure sur l'issue de ce dispositif exceptionnel. Comme il n'existe en réalité pas de décompte précis, le gouvernement doit acter une fin avec une date butoir annoncée par décret. Le flou est renforcé par le fait que le site internet qui sert à faire une demande de prime est bloqué depuis quelques jours ! Et ce site prévient que la saisie d'un dossier pour une prime ne sera pas possible avant le 31 juillet. Il est toutefois indiqué que l'éligibilité à la prime exceptionnelle sera conditionnée à la date de la facturation du véhicule.