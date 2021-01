Nouvelle R5 électrique : que vont devenir les Renault Clio et Zoé ?

C'est le buzz automobile de la semaine : c'est désormais officiel, la R5 va faire son retour dans la gamme Renault. Cette nouvelle génération, au look néo-rétro assumé, sera uniquement électrique. Un concept-car a été dévoilé par Luca de Meo.

Le directeur général du Losange ne s'est pas avancé sur la date de lancement du modèle de série. Il ne faut pas l'espérer avant 2023. Mais une question se pose déjà : quelle place va prendre cette R5 dans l'offre de modèles urbains de segment B de Renault, qui comprend à ce jour la Clio, la Zoé et le Captur ?

Avec la R5, cela ferait donc un quatrième modèle Renault sur ce segment. C'est beaucoup… d'autant que Luca de Meo trouve que Renault est trop axé sur les citadines, et souhaite repositionner le cœur de la gamme sur le segment des compactes ! Le patron n'a toutefois pas tiré les choses au clair à propos de l'organisation future des petits modèles du Losange.

Gilles Vidal, nouveau directeur du style de la marque Renault, a donné un premier élément de réponse à nos confrères d'Autocar : il ne sait pas encore si la R5 va remplacer un véhicule déjà existant, mais il reconnaît qu'il y aura "peut-être à un moment donné trop de modèles urbains chez Renault et que certains pourraient donc disparaître". Gilles Vidal n'hésite d'ailleurs pas à s'interroger sur le duo Clio/Captur ! Plutôt surprenant, car on voit mal Renault passer à la trappe un de ces modèles, qui cartonnent en Europe.

Il faudrait être fou pour arrêter un best-seller comme la Clio. Cette dernière semble avoir un avenir assuré à court et moyen terme puisqu'elle se distingue de la R5 par ses moteurs. La Clio, dont la cinquième génération a été lancée en 2019, va miser sur les moteurs hybrides. Elle a reçu le premier du genre chez Renault mi-2020. L'E-Tech prendra de plus en plus de place dans les ventes. La Clio 6, attendue vers 2026, ne devrait d'ailleurs qu'être hybride.

Les regards se tournent davantage vers la Zoé, qui est déjà la citadine électrique de Renault. Laurens van den Acker assure pourtant à Autocar que ce n'est pas la fin de la Zoé. Le chef du design pour le groupe souligne que c'est la voiture électrique la plus vendue en Europe et "il serait ridicule d'arrêter un best-seller".

Là aussi, il semble impensable de stopper un modèle qui s'est forgé une belle image et une grosse crédibilité sur le marché des électriques… et a une sacrée réserve de clients. Les ventes de la Zoé se sont envolées en 2020, la citadine dépassant la barre des 100 000 exemplaires écoulés en une année sur le Vieux Continent. La voiture est bien sûr tranquille jusqu'à l'arrivée de la R5, soit encore deux à trois ans. Grâce à une grosse refonte opérée en 2019, elle est à jour et ne souffre pas de l'arrivée de nouvelles rivales.

Mais une fois la R5 prête, la Zoé va-t-elle continuer ? Mystère. Les deux pourraient cohabiter. La R5 va avoir un positionnement de voiture électrique populaire. Luca de Meo avait ainsi promis une citadine électrique made in France qui commence à moins de 20 000 €. Cette R5, dont le gabarit précis n'est pas connu, prendrait donc d'abord la place de la Twingo électrique. La Zoé pourrait avoir une nouvelle vie, avec un placement plus haut de gamme et pourquoi pas plus SUV.

Et d'ailleurs, c'est peut-être le Captur qui est le plus en danger ! Plutôt surprenant à l'heure où les SUV s'arrachent. Mais Renault s'apprête à lancer une compacte électrique au gabarit similaire et il se murmure que la prochaine Mégane sera influencée par l'univers des crossovers, façon Kia XCeed. De quoi remplacer indirectement le Captur.