Nouvelle version pour l'Audi TT

Nouvelle entrée au catalogue de l'Audi TT, dans sa version "classique". Proposée en coupé comme en roadster, la finition S Line Competition Plus (qui avait déjà été proposée sur le Q5 il y a quatre ans) entre au catalogue de l'allemande, qui reste commercialisée avec deux variantes du quatre cylindres 2.0 TFSI : 197 et 245 ch. La S Line Competition Plus est réservée à la plus puissante des deux.

Audi a choisi de faire monter en gamme son auto avec une mouture cossue et encore plus sportive, adoptant notamment de série le combiné d'instrumentation de la TTS, les jantes spéciales 19 pouces, mais aussi la sellerie cuir/Alcantara à surpiqûres bleues.

Une finition qui ne restera probablement pas bien longtemps au catalogue puisque l'actuelle génération de TT, la troisième, arrive en fin de vie. Et la question se pose sur sa remplaçante, qui pourrait bien changer totalement de philosophie avec la perte de vitesse des coupés ces dernières années.