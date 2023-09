Nouvelle Volkswagen ID.7 électrique : le prix français fait mal

Il y a quelques jours, nous apprenions le prix allemand de la Volkswagen ID.7, commercialisée à partir de 56 995€ Outre-Rhin. Sachant que la TVA est inférieure de 1% là-bas, on se disait alors que la berline serait inévitablement plus chère chez nous en France. Mais la différence de prix va finalement bien au-delà de celle de la TVA avec une addition de départ fixée à 62 650€ pour l’ID.7 dans sa version de lancement en version Pro en finition Style.

Sacré contraste donc avec la récente Tesla Model 3 restylée affichée à 42 990€, mais il faut tout de même rappeler que l’ID.7 est un modèle beaucoup plus gros (4,96 mètres contre 4,72 mètres), plus proche du format de la grande Model S qui démarre elle à 94 990€ (avec une autonomie maximale pouvant atteindre 723 km). Un peu moins grosse (4,85 mètres), la Hyundai Ioniq6 démarre elle à 52 400€ avec ses batteries de 77 kWh permettant d’atteindre une autonomie maximale de 614 km. L’Allemande, de son côté, revendique jusqu’à 620 km au maximum avec ses batteries de 77 kWh et son moteur électrique arrière de 286 chevaux.

67 990€ en finition Executive

Style Si l’argument de la taille lui permet d’éviter la confrontation directe avec la petite Tesla, la Volkswagen ID.7 reste quand même assez chère dans l’absolu même si son équipement de série est généreux à ce prix (caméras 360 degrés, conduite autonome de niveau 2 avec assistant de changement de voie, climatisation intelligente, affichage tête haute en réalité augmentée…). Il reste tout de même trois packs optionnels, dont le « Style Plus » et le « Design » fournis de série sur la finition Executive haut de gamme à 67 990€. Mais le grand toit vitré panoramique avec obscurcissement électrique reste en option.

Sachant que cette ID.7 recevra ultérieurement une variante Pro S dotée de batteries de 86 kWh, elle deviendra inévitablement encore plus chère. Mais elle pourra alors rivaliser avec l’autonomie maximale de la Tesla Model S Grande Autonomie.