Pour l'instant, la Volkswagen ID.7 est trop chère pour le bonus écologique français

Après la compacte ID.3, les SUV ID.4 et ID.5 et le van ID.Buzz, la berline ID.7 est la dernière nouveauté électrique de la gamme Volkswagen : une grande berline de 4,96 mètres de long qu’on a déjà pu essayer dans une version de pré-série camouflée il y a quelques mois. On attend toujours de connaître ses prix français mais on découvre ceux de la bête en Allemagne, qui sont comme prévu assez élevés.

Dans sa version Pro de base équipée des batteries de 77 kWh, la Volkswagen ID.7 s’affiche à partir de 56 995€ chez nos voisins d’Outre-Rhin. Il s’agit d’une version de lancement avec un équipement pléthorique mais même avec une dotation moins généreuse, ce prix risque de rester très au-dessus des 47 000€. Si la division française de Volkswagen décide de fixer des prix proches de la division allemande, la berline électrique devra donc comme la Hyundai Ioniq6 (proposée à partir de 52 400€) se passer du bonus écologique français (de 5 000€ pour l’année 2023). Compte tenu de son gabarit, elle vise de toute façon davantage les autos comme la Mercedes EQE ou la récente BMW i5, des machines premium qui sont bien trop chères elles aussi pour bénéficier du bonus (respectivement affichées à partir de 69 900€ et 76 200€).

Une version encore plus chère à venir

Rappelons que cette Volkswagen ID.7 doit aussi exister dans une variante Pro S dotée de batteries d’une capacité de 86 kWh permettant une autonomie maximale de 700 kilomètres. Reste à vérifier si l’efficience promise et les prestations sont bien au niveau de ces prix à l’occasion d’un véritable essai. Lors de notre brève prise en main, la voiture nous a paru agréable tout en développant des performances pas spécialement impressionnantes malgré ses 286 chevaux. Les prix français seront connus dans les jours à venir.