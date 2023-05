BMW Série 5 et i5 (2023) : rupture esthétique et mécanique

Vous avez bien sous les yeux la nouvelle BMW Série 5. Si l’on fait abstraction du logo et de la calandre, cela semble loin d’être évident. À l’opposé de Mercedes qui a récemment présenté une Classe E au dessin très classique et dans la continuité des anciennes générations, BMW fait totalement l’inverse.

Cette nouvelle berline de Munich s’inspire de sa grande sœur la i7, mais adopte des formes singulières et moins massives. De profil, on note que le couvercle de malle est très incliné, pratiquement dans le prolongement de la lunette arrière. La découpe des vitres latérales présente un petit décroché au niveau de la partie inférieure de la porte arrière. L’ensemble est comme « étiré » grâce à un élément en plastique noir disposé sur la custode.

Cette dernière apparaît toute fine, laissant croire que cette Série 5 pourrait appartenir à la catégorie inférieure. Il n’en est rien puisqu’elle mesure 5,06 m de long, soit 9 cm de plus que l’actuelle génération.

Autre détail, la courbe qui prend naissance au niveau du train avant et qui court jusqu’au bouclier arrière fait penser à une Série 1 de première génération, dessinée sous l’ère Chris Bangle. Quant à l’arrière, les feux se terminant en pointe façon Peugeot 508, sont également une nouveauté distinctive de cette Série 5.

C’est de l’avant que cette berline ressemble le plus à une BMW. Les optiques, la calandre et le bouclier sont davantage dans l’esprit des modèles actuels.

Des Watts et des chevaux-vapeur

En plus d’adopter un look inédit, la Série 5 se mue pour la première fois en i5. Deux versions totalement électriques sont au programme. La première, eDrive40 est une propulsion de 250 kW (soit 340 ch) et de 430 Nm de couple. Elle peut atteindre les 100 km/h en 6 secondes et filer jusqu’à 193 km/h.

Si cela vous semble un peu juste, BMW a prévu la M60 xDrive. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une version à transmission intégrale grâce à deux moteurs électriques. La puissance grimpe à 442 kW (soit 601 ch) et le couple à 820 Nm ! Cette i5 abat le 0 à 100 km/h en 3,8 secondes et peut atteindre 230 km/h. Sa grande sœur la i7 ne peut en faire autant.

Pour alimenter de tels moteurs, la i5 peut compter sur un accumulateur de 81,2 kWh de capacité nette. Les autonomies atteignent entre 455 et 516 km (M60 xDrive), et entre 477 et 582 km (iDrive40) selon les types du cycle WLTP. La Mercedes EQE, avec ses 612 km de rayon d’action, garde la main sur ce point.

Pour faire le plein, la i5 accepte une puissance en courant alternatif allant jusqu’à 22 kW, en option. En courant continu, elle ne dépasse pas les 205 kW. Afin de faciliter la vie de ses futurs propriétaires, la fonction Plug & Charge peut comprendre l’option multi-contrat, qui consiste à stocker numériquement jusqu’à cinq contrats provenant de fournisseurs différents.

Si la fée électrique s’invite sous son capot, la Série 5 n’en oublie pas pour autant les moteurs thermiques. Deux nouveaux blocs essence (520i) et diesel (520d) à quatre cylindres, associés à la micro-hybridation 48V, sont au programme avec respectivement 208 et 197 ch. Au printemps 2024, deux variantes hybrides rechargeables rejoindront la gamme. Les passionnés de la marque à l’hélice se consoleront avec un nouveau six cylindres en ligne diesel, également prévu l’année prochaine.

Au doigt et surtout à l’œil

Cette Série 5 (codée G60) fait le plein de technologie avec la suspension adaptative, les quatre roues directrices ou encore la gestion active du roulis. Mais c’est surtout au niveau des aides à la conduite qu’elle met l’accent. Ainsi, elle inaugure l’assistant actif de changement de voie avec « activation des yeux ». Si la voiture suggère qu’un changement de voie peut être réalisé, un simple regard dans le rétroviseur suffit pour confirmer la manœuvre. Si la situation le permet toujours, la Série effectue alors l’opération.

De son côté, le Park Assist Pro (encore une option) prend en compte le stationnement et les manœuvres automatisés sur une distance maximale de 200 mètres. Le conducteur peut commander la fonction depuis l’habitacle, ou depuis l’extérieur via son smartphone.

Comme pour ses lignes extérieures, l’intérieur s’inspire de celui de la i7, avec l’avantage de bénéficier d’un habitacle agréable à l’œil. En point d’orgue, on remarque aussitôt la grande dalle numérique qui comprend deux écrans, de 12,3 pouces pour le conducteur, et de 14,9 pouces pour le système d’infodivertissement OS 8.5. Ce système comprend de multiples fonctions comme l’accès à AirConsole qui permet de jouer aux jeux vidéo, lors des recharges par exemple. La qualité et la fluidité des images et du son sont assurées par deux antennes 5G, voire quatre en option ! À noter enfin que l’intérieur de cette nouvelle Série 5 est entièrement végan.

Une Série 5 à partir de 62 800 €

La nouvelle berline allemande sera lancée en octobre prochain, mais les tarifs sont déjà dévoilés. Elle débute ainsi à 4 470 € de plus qu’une Audi A6 45 TFSI, plus puissante (265 ch), mais en fin de carrière. Quant à son positionnement par rapport à la dernière Mercedes Classe E, il est encore trop tôt pour se prononcer puisque la marque à l’étoile n’a pas encore communiqué ses prix.

En revanche, la BMW i5 se calque sur la Mercedes EQE puisque cette dernière n’est facturée que 50 € de plus en entrée de gamme. En contrepartie, son autonomie est supérieure.