Nouvelles Dacia Sandero et Sandero Stepway : gamme, équipements et prix à partir de 8 690 €

Le choix des moteurs

Nouveauté : il n'y a plus de diesel. La nouvelle Sandero carbure donc à l'essence ou au GPL, puisqu'on retrouve au sommet de la gamme la variante bicarburation sans-plomb/GPL ECO-G de 100 ch. En entrée de gamme, c'est le modeste SCe de 65 ch qui officie. Celui-ci est toutefois réservé à la Sandero classique. Enfin, il y a le TCe 90 ch, proposé au même prix que l'ECO-G. Son intérêt est d'exister avec une boîte de type CVT, qui s'annonce bien plus convaincante que le système Easy-R.

Les finitions et équipements

Dacia Sandero

Access : six airbags, freinage automatique d'urgence, allumage automatique des feux, support téléphone avec prise USB, vitres avant électriques, limiteur de vitesse, ordinateur de bord, volant réglable en hauteur.

Option : roue de secours (sur toute la gamme) : 150 €.

Essentiel : Access + régulateur de vitesse, antibrouillards, banquette 1/3-2/3, fermeture centralisée, accoudoir central avant, siège conducteur réglable en hauteur, boucliers ton caisse.

Options : radars de recul : 200 €, caméra et radars de recul : 400 €, climatisation manuelle : 900 €, écran tactile 8 pouces : 300 €, peinture métallisée : 500 €.

Confort : Essentiel + rétros électriques, climatisation manuelle, radars de recul, radio sur écran tactile 8 pouces, capteur de pluie.

Options : caméra de recul : 200 €, carte mains libres : 200 €, climatisation auto : 240 €, jantes 16 pouces : 200 €, navigation : 200 €, pack city (caméra de recul, radars avant, détecteurs angles morts) : 400 €, pack confort (carte mains libres, frein de parking électriques, console haute avec rangement) : 400 €, peinture métallisée : 500 €.

Dacia Sandero Stepway

Essentiel : six airbags, freinage automatique d'urgence, limiteur/régulateur de vitesse, climatisation manuelle, banquette 1/3-2/3, vitres avant électriques, jantes 16 pouces Flexwheel, look Stepway (garde au sol relevée, protections en plastique brut, barres de toit).

Options : barres de toit modulables : 100 €, radars de recul : 200 €, caméra et radars de recul : 400 €, écran tactile 8 pouces : 300 €, peinture métallisée : 500 €.

Confort : Essentiel + antibrouillards, barres de toit modulables, radars de recul, radio sur écran tactile 8 pouces, capteur de pluie, allumage automatique des feux, climatisation auto, rétros électriques, vitres arrière électriques.

Options : caméra de recul : 200 €, carte mains libres : 200 €, jantes 16 pouces : 200 €, navigation : 200 €, pack city (caméra de recul, radars avant, détecteurs angles morts) : 400 €, pack confort (carte mains libres, frein de parking électrique, console haute avec rangement) : 400 €, peinture métallisée : 500 €.

Les prix

Le ticket d'entrée augmente de 400 €, mais l'équipement de base est plus fourni avec l'arrivée des airbags rideaux, du freinage d'urgence automatique et de l'allumage automatique des feux. Il faut monter au niveau le plus haut pour avoir en série clim et écran tactile, mais ce niveau garde un prix canon.

D'ailleurs, la jolie et bien dotée Stepway Confort 100 ch GPL est à 13 890 €. C'est toujours moins cher que la dernière Clio de base, qui commence à 14 900 € avec bloc 65 ch et sans clim et radio (mais avec aide au maintien dans la voie).

Les commandes seront ouvertes dans quelques semaines.

Dacia Sandero

Access Essentiel Confort SCe 65 ch BVM 5 8 690 € 9 890 € 11 190 € TCe 90 ch BVM 6 - - 12 690 € TCe 90 ch CVT - - 14 090 € ECO-G 100 ch BVM 6 (GPL) - 11 390 € 12 690 €

Dacia Sandero Stepway