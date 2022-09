Nuit Blanche à Paris : trouvez le meilleur itinéraire avec Waze

Ce samedi 1er octobre, à Paris et en Île-de-France, c’est la Nuit Blanche. L’évènement, initialement dédié à l’art contemporain et qui déborde aujourd’hui largement sur toutes les formes de spectacles vivants (concert, théâtre, danse, performances artistiques, etc.), est de retour pour sa 21ème édition. Le millésime 2022 de la Nuit Blanche sera d’ailleurs l’ultime à se dérouler au début de l’automne puisque la manifestation culturelle aura lieu le premier samedi du mois de juin dès l’année prochaine.

Avec des évènements répartis sur l’ensemble de la capitale et même au-delà du périphérique de 19h à 5h du matin, les rues parisiennes devraient être bien remplies sur l’ensemble de la nuit du samedi au dimanche, occasionnant ainsi de probables embouteillages.

Pour circuler sans encombre, découvrir le maximum de performances et suivre en direct l’état du trafic routier, Waze propose son Live Map. Application de guidage communautaire aux 20 millions d’utilisateurs en France, Waze vous aide ainsi à trouver le meilleur itinéraire en temps réel.

Un allié de circonstance pour ne rien rater de la programmation de la Nuit Blanche 2022.