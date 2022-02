Circulation dans Paris : la zone apaisée reportée à 2024

Véritable coup de massue pour les automobilistes circulant dans Paris, l’annonce en mai dernier de la mise en place d’une « Zone apaisée » au cœur de Paris avait suscité de nombreuses interrogations. Loin d’être levées aujourd’hui, de nombreuses questions restent encore en suspens avant d’envisager la mise ne place effective de ce projet porté par la municipalité de Paris, et notamment David Belliard, adjoint d'Anne Hidalgo en charge des mobilités.

Devant encore être peaufiné, le projet est donc reporté à 2024, mais reste toutefois inchangé dans son intention, qui est de limiter, voire interdire la circulation des véhicules thermiques dans le centre de la capitale.

Catégories de véhicules concernés, gestion des contrôles et du report du trafic sur les axes avoisinants, les points à clarifier restent encore très nombreux, notamment auprès de la Préfecture de Police de Paris, qui émet aujourd’hui : « de fortes réserves sur le projet tel qu'envisagé. » L’institution ajoute même que : « les caractéristiques actuelles du projet risquent de créer des difficultés pour la circulation des services de secours et de police en périphérie de la zone, et pourraient par ailleurs avoir un impact négatif pour l'activité économique de la capitale. »

Reporté mais nullement abandonné, le projet risque de provoquer encore de nombreux débats.