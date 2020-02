Officiel : Dacia va lancer une électrique low-cost

Comme ses concurrents, Renault met les bouchées doubles pour électrifier sa gamme, afin de faire baisser sa moyenne CO2 et éviter les futures amendes européennes. L'année 2020 sera marquée par une offensive hybride, avec une variante E-Tech pour la Clio, et E-Tech plug-in pour Captur et Mégane.

Côté 100 % électrique, on découvrira au Salon de Genève la version Z.E de la Twingo, qui viendra donc se placer sous la Zoé, avec une autonomie moindre mais des prix plus abordables. Cette Twingo reprendra la mécanique de sa cousine Smart Forfour (puissance 82 ch, autonomie WLTP 130 km), qui est proposée à partir de 27 350 €, hors bonus. La Twingo devrait, on l'espère, se rapprocher des 20 000 €.

C'est encore trop cher ? Bonne nouvelle, Renault va proposer une électrique low-cost ! À l'occasion de la présentation des derniers résultats financiers du groupe, le constructeur a confirmé l'arrivée d'une petite citadine Dacia 100 % électrique. Elle sera commercialisée au plus tard en 2022.

Rien d'autre n'a été dit au sujet du modèle. Mais il y a fort à parier que ce soit une version revue de la K-ZE lancée l'année dernière en Chine, une auto basée sur la Kwid, la citadine ultra low-cost née en Inde. L'autonomie devait être d'environ 200 à 250 km. On voit bien un prix hors bonus autour de 15 000 €.

Chez Renault, il y aura d'ici 2022 un nouveau modèle électrique, le premier basé sur la nouvelle plate-forme de l'Alliance dédiée aux électriques, la CMF-VE. Ce devrait être un SUV. Du côté de l'hybridation, en plus des trois premiers modèles lancés cette année, six autres sont prévus en 2021 et 2022, quatre hybrides simples et deux hybrides rechargeables.