Officiel - Renault va supprimer 4 600 emplois en France

Le plan d'économies de Renault en bref

- Réduction des coûts fixes de plus de deux milliards d'euros sur trois ans.

- 4 600 postes supprimés en France, 10 000 autres dans le monde.

- La France va se spécialiser dans les électriques et les utilitaires.

- Une fermeture d'usine, Choisy-le-Roi. Mais Dieppe est menacée.

- Plus de synergies et développements communs avec Nissan et Mitsubishi.