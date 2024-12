On va faire 1000 km en Citroën ë-C3 électrique dans les pires conditions. Que voulez-vous savoir ?

Oui, les citadines électriques du genre de la Citroën ë-C3 se destinent avant tout à une utilisation urbaine ou péri-urbaine plutôt qu’aux longs voyages autoroutiers. Mais comme pour la Renault 5 E-Tech Electric, nous allons effectuer un long trajet avec la nouveauté de la marque aux chevrons après notre premier essai.

Dans un contexte où, comme la variante thermique, cette nouvelle ë-C3 électrique n’a pas été épargnée par les bugs de jeunesse (avec quelques faits divers plutôt rocambolesques et une liste de problèmes actuellement réglés par le réseau dans des campagnes de rappel), il nous paraît intéressant de voir comment se comporte l’auto dans un long trajet : reste-t-elle vivable malgré sa petite batterie (42 kWh utiles, 320 km d’autonomie WLTP) ?

1000 kilomètres de trajet autoroutier

Avec Adrien Raseta et Stéphane Schlesinger, nous allons rallier Marseille depuis Paris en passant par Montpellier, soit un trajet d’un peu moins de 1000 kilomètres effectué exclusivement en empruntant le réseau autoroutier. L’occasion de mettre à l’épreuve les capacités de charge rapide de la machine, mais aussi son autonomie autoroutière (130 km à 130 km/h ?) par temps froid ainsi que sa fiabilité.

Si les lecteurs de Caradisiac ont des questions à ce sujet, nous essaierons d’y répondre à l’occasion de notre reportage. Pour rappel, la Citroën ë-C3 est disponible à partir de 23 300€ en version de base, à 25 500€ en finition You Pack Plus et à 27 800€ en finition Max. Elle possède un moteur de 113 chevaux, est limitée électroniquement à 135 km/h en vitesse maximale et peut recharger à 100 kW en puissance maximale en courant continu.