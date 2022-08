Opel Astra XS : un show car tuning officiel

Le but avoué de ce show car révélé officiellement par la marque Opel elle-même est de "renforcer l'image d'Opel dans le monde du tuning", en la positionnant en marque allemande accessible. Un monde qui, s'il a souvent mauvaise presse et image en France, reste très développé de l'autre côté du Rhin.

Ici, ce sont les spécialistes de chez XSCN (XS Carnight) qui se sont chargés de rhabiller la nouvelle génération d'Astra, cette fois-ci un pur produit Stellantis, et que nous avons déjà largement essayée, en partant d'un modèle PHEV 180 ch.

Aucune modification n'a été réalisée côté moteur, qui développe donc toujours ses 180 ch d'origine, et 360 Nm de couple, fournis par un ensemble thermique/électrique à base de 1.6 Puretech 150 ch plus moteur électrique de 110 ch et batterie de 12,4 kWh.

Pas de modification non plus à l'intérieur, où l'on retrouve le combiné d'instrumentation numérique Pure panel, et les sièges sport certifiés AGR (pour leur ergonomie).

Châssis et esthétique revus, mais sans exubérance

Mais le châssis, lui, est revu, avec l'adoption d'une suspension pneumatique GRINDS et de capteurs de hauteur "Carstyle me", qu'ils ont "combiné" aux amortisseurs d'origine (sans jeu de mots). Ainsi, on peut "poser" la voiture au sol, voyez donc les photos.

Du côté des jantes, on découvre des modèles de 20 pouces 100 % forgés, fournis par l'américain RVNT Forge, qui sont aussi originales qu'elles font peur pour le refroidissement du système de freinage.

Enfin esthétiquement, cette Astra XS adopte une couleur blanc nacré, des inserts noirs, et des stickers décoratifs que l'on peut trouver en accessoire chez Opel, sur les flancs et le pare-brise.

Globalement, mis à part la suspension pneumatique, cela reste donc plutôt très sage.