Opel Combo-e Life : prix à partir de 35 300 €

Déjà annoncée sur le modèle utilitaire, la motorisation électrique arrive aussi sous le capot du Combo destiné aux particuliers. La fiche technique ne réserve évidemment aucune surprise. Ce Combo-e Life reçoit le même bloc que la Corsa-e, un moteur qui développe 100 kW, soit 136 ch, et donne un couple maxi de 260 Nm. Les performances sont modestes, avec un 0 à 100 km/h réalisé en 11,2 secondes. La vitesse maxi est limitée électroniquement à 130 km/h.

Le modèle est équipé d'une batterie lithium-ion de 50 kWh. L'autonomie mixte avec le cycle WLTP est de 280 km. Voilà qui est juste pour un véhicule familial. Dans un communiqué, Opel écrit d'ailleurs que le modèle "s'adresse tout particulièrement aux jeunes familles vivant dans ou à proximité des villes". De multiples moyens sont possibles pour refaire le plein, de la simple prise domestique à la borne de recharge rapide. Avec une borne publique 100 kW, on retrouve 80 % de la charge en 30 minutes. L'application "Free2Move Services" permet de trouver une borne de recharge, et d'avoir les informations sur la vitesse de chargement et les prix.

Le bon point est que la batterie est logée sous le plancher, entre les essieux. Elle ne perturbe donc pas les volumes intérieurs. Ce Combo-e Life est disponible en deux longueurs (4,40 ou 4,75 mètres), avec cinq ou sept places. Le coffre a un volume de 597 litres en version courte, 850 litres en version XL. Les sièges arrière (banquette 1/3-2/3 ou trois sièges individuels) se rabattent facilement, avec un volume maxi qui atteint 2 126 et 2 693 litres. Le siège passager est rabattable, on peut ainsi transporter de longs objets.

Selon les versions, on retrouve l'équipement des autres Combo Life, avec par exemple le toit panoramique accompagné d'une console qui court le long du pavillon et d'un grand rangement fermé au-dessus du coffre. Côté sécurité, on a le détecteur de vigilance du conducteur, le freinage d'urgence automatique avec détection des piétons ou encore la caméra de recul 180°. Le Combo-e Life reprend aussi l'antipatinage amélioré IntelliGrip et la gestion de la progression en descente.

Les principaux équipements de série

Edition : allumage automatique des phares, freinage automatique d'urgence, avertisseur changement de voie, reconnaissance des panneaux, alerte somnolence, régulateur de vitesse, climatisation manuelle, rétros électriques et chauffants, radio sur écran tactile 5 pouces, vitres avant électriques.

Elegance : Edition + vitres arrière électriques, écran tactile 8 pouces, antibrouillards, aide au stationnement arrière avec caméra, volant chauffant en cuir, instrumentation numérique 10 pouces.

: Edition + vitres arrière électriques, écran tactile 8 pouces, antibrouillards, aide au stationnement arrière avec caméra, volant chauffant en cuir, instrumentation numérique 10 pouces. Elegance Pack : Elegance + clim auto bizone, navigation Europe, jantes 16 pouces.

Les prix

Bonus de 6 000 € à déduire