Opel Corsa D GSI (2007 – 2010), l’inconnue qui donne du plaisir, dès 5 000 €

En 2000, Fiat et GM effectuent un rapprochement tant financier que technique. Le groupe américain, alors propriétaire d’Opel en Europe en profitera pour récupérer la plateforme de la Fiat Grande Punto pour développer sa Corsa D, de 4e série. Celle-ci, présentée en octobre 2006, cache adroitement ses dessous italiens grâce à une ligne spécifique due à Niels Loeb : seuls les spécialistes repèrent que la silhouette reste celle de la turinoise.

Sous le capot de l’Opel, tous les moteurs à essence sont allemands, et dès janvier 2007, une surpuissante OPC, animée par un 1,6 l de 192 ch apparaît. Quelques mois plus tard, en juin, le blitz nous livre une autre version rapide, utilisant cette fois une dénomination historique : la GSI. Si par le passé, elle a désigné la variante la plus épicée d’une gamme (Corsa A GSI, Astra GSI par exemple), cette fois, elle s’applique à une déclinaison intermédiaire, plus GT que sportive.

Dans le cas de cette Corsa, elle implique un 1,6 l turbo de 150 ch (celui de l’OPC mais dégonflé), tout de même allié à une boîte 6, un châssis affûté (suspension affermie, caisse abaissée de 18 mm à l’avant et 15 mm à l’arrière) et des freins renforcés, ceux de l’OPC en fait. Les performances s’avèrent intéressantes : vitesse maxi de 210 km/h, 0 à 100 km/h en 8,1 s. Bien des GTI des années 80/90 s’en seraient contentées ! Notons tout de même que cette Corsa pèse un âne mort : 1 270 kg…

Extérieurement, la GSI se distingue notamment par des boucliers spécifiques et des jantes de 17. A l’intérieur, elle bénéficie de sièges sport, d’une clim, d’un régulateur de vitesse, de vitres et rétros électriques, d’un lecteur CD MP3 comme on disait alors, l’ESP étant de série. Le prix ? Il est relativement attractif, à 19 850 € (25 800 € actuels selon l’Insee). Toutefois, l’OPC ne coûtant pas tellement plus cher (22 500 €), la GSI ne connaît pas un grand succès chez nous, du moins en essence, un diesel étant également proposé. Elle disparaît en 2010.

Combien ça coûte ?

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Oubliée, la Corsa GSI se déniche à des tarifs intéressants : dès 5 000 €, avec un kilométrage proche de 200 000 km. A 6 000 €, on accède à un exemplaire de moins de 150 000 km, alors qu’à 100 000 km, on dépasse les 7 000 €. Les plus belles et moins kilométrées n’atteignent pas les 10 000 €.

Quelle version choisir ?

Comme souvent, optez pour l’auto dans le meilleur état possible et doté de son historique d’entretien.

Les versions collector

Ce sont les GSI en parfait état d’origine et très faiblement kilométrées. Ce qui est très, très rare !

Que surveiller ?

Au contraire de la discutable version diesel, la Corsa GSI essence affiche une excellente fiabilité. Aucune faiblesse mécanique n’est à remonter, pour peu que l’entretien ait été correctement effectué (bien changer la courroie de distribution à temps).

A surveiller tout de même, les bobines et les capteurs moteur, comme sur bien des modèles. Des rappels ont eu lieu, qui concernent surtout des accessoires, comme le boîtier de chauffage. Dans l’habitacle, la finition n’est pas extraordinaire, mais l’ensemble vieillit correctement. Et la rouille demeure absente.

Sur la route

A bord de la Corsa D, on peut se concocter une excellente position de conduite, grâce aux amples réglages du siège (au bon maintien) mais aussi du volant (hauteur et profondeur). Le moteur émet un son quelconque, mais au moins fait-il preuve d’une belle souplesse. Et surtout d’un punch parfaitement réjouissant dès qu’on passe les 2 000 tr/min.

Le moteur administre ensuite une poussée consistante jusqu’à 5 000 tr/min, puis perd un peu de verve, de sorte qu’il ne sert à rien de passer les 6 000 tr/min. Surtout que la boîte, bien étagée, aide à rester sur la plage d’utilisation idéale. Inspiré de celui de l’OPC mais plus souple, le châssis se signale d’abord par sa grande sécurité. Son efficacité se révèle très acceptable, l’auto jouissant d’un bon grip et d’un équilibre sain.

Mais l’amortissement reste très Opel, c’est-à-dire marqué par une tendance au rebond sur chaussée dégradée. Cela nuit plus au confort qu’autre chose, et on se dit que contenir les 1 270 kg n’a pas dû être facile. Toutefois, la motricité, certes perfectible, se révèle bien meilleure que celle de l’OPC, et la direction infiniment moins marquée par les effets de couple. De sorte que la GSI se révèle plus homogène et pas moins agréable au quotidien, sa suspension filtrant mieux les inégalités. Côté consommation, tablez sur 8 l/100 km en moyenne.

L’alternative youngtimer

Opel Corsa A GSI (1987 – 1992)

Sortie relativement tard dans la carrière de la Corsa A, née à l’été 1982, la version sportive GSI révélée fin 1987 joue la carte du rapport prix/prestation et non de la performance pure. Armée de 100 ch seulement, elle laisse ceci aux Peugeot 205 GTI 115 ch et autre Renault 5 GT Turbo. Cela dit, grâce à une bonne mise au point, elle se défend honorablement.

Légère, elle est rapide et nerveuse (près de 190 km/h en pointe, 0 à 100 km/h en moins de 10 s), tout en modérant son prix : 75 000 F contre 85 800 F pour la sochalienne par exemple. L’allemande fabriquée en Espagne remporte son petit succès, et bénéficie d’un léger restylage en 1990 qui, s’il apporte un museau et un tableau redessinés, ne change pas la puissance maxi. Catalysée à partir de 1992, l’Opel quitte la production en 1993.

Opel Corsa GSI (2007), la fiche technique

Moteur : 4 cylindres en ligne, 1 598 cm3

Alimentation : injection, turbo

Suspension : jambes McPherson, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis (AV) essieu de torsion, ressorts hélicoïdaux (AR)

Transmission : boîte 6 manuelle, traction

Puissance : 150 ch à 5 000 tr/min

Couple : 250 Nm à 5 000 tr/min

Poids : 1 270 kg

Vitesse maxi : 210 km/h (donnée constructeur)

0 à 100 km/h : 8,1 s (donnée constructeur)

> Pour trouver des annonces d'Opel Corsa GSI, rendez-vous sur le site de La Centrale.