Opel Crossland restylé : prix à partir de 19 950 €

Le choix des moteurs

L'offre des moteurs du Crossland ne bouge pas. L'entrée de gamme est toujours un modeste 1.2 essence de 83 ch. Puis il y a les 1.2 Turbo de 110 et 130 ch. Le 130 ch est disponible avec une boîte automatique 6 rapports. Côté diesel, le 1.5 est décliné en 110 et 120 ch, le plus puissant étant couplé à la boîte automatique 6 rapports. Aucune hybridation, aucune transmission intégrale.

Les finitions et principaux équipements de série

Edition : jantes 16 pouces, phares Eco LED, alerte changement de voie, lecture des panneaux de signalisation, régulateur/limiteur de vitesse, climatisation manuelle, allumage automatique des phares, capteur de pluie, rétros électriques, quatre vitres électriques, banquette 60/40, radio avec écran tactile 7 pouces.

: jantes 16 pouces, phares Eco LED, alerte changement de voie, lecture des panneaux de signalisation, régulateur/limiteur de vitesse, climatisation manuelle, allumage automatique des phares, capteur de pluie, rétros électriques, quatre vitres électriques, banquette 60/40, radio avec écran tactile 7 pouces. Elegance : Edition + climatisation automatique bizone, accoudoir conducteur, écran dans l'instrumentation, ligne de vitrage chromée, sabots avant/arrière couleur alu.

: Edition + climatisation automatique bizone, accoudoir conducteur, écran dans l'instrumentation, ligne de vitrage chromée, sabots avant/arrière couleur alu. GS Line : Elegance + jantes 17 pouces, carrosserie bicolore avec toit noir, ligne de vitrage rouge, phares full LED adaptatifs avec feux de route automatiques, banquette arrière coulissante, aide au stationnement arrière.

: Elegance + jantes 17 pouces, carrosserie bicolore avec toit noir, ligne de vitrage rouge, phares full LED adaptatifs avec feux de route automatiques, banquette arrière coulissante, aide au stationnement arrière. Ultimate : Elegance + jantes 17 pouces, carrosserie bicolore avec toit noir, phares full LED adaptatifs avec feux de route automatiques, antibrouillards, banquette arrière coulissante, aide au stationnement arrière, sellerie Alcantara, accès/démarrage mains libres, antipatinage évolué Intelligrip, navigation sur écran tactile 8 pouces, chargeur de téléphone par induction.

Les prix

Essence

- 1.2 83 ch BVM5 > Edition : 19 950 €.

- 1.2 Turbo 110 ch BVM6 > Edition : 21 165 €, Elegance : 22 120 €, GS Line : 23 465 €.

- 1.2 Turbo 130 ch BVM6 > Elegance : 23 065 €, GS Line : 24 410 €, Ultimate : 26 865 €.

(boîte auto 6 rapports : + 1 800 €).

Diesel

- 1.5 110 ch BVM6 > Elegance : 23 695 €, GS Line : 25 040 €, Ultimate : 27 495 €.

- 1.5 130 ch BVA6 > Elegance : 25 945 €, GS Line : 27 290 €, Ultimate : 29 745 €.