Opel Frontera (2024) : découvrez tous les secrets du nouveau SUV d'Opel (Présentation vidéo)

Parmi les grands mystères de l’humanité, il y a l’Atlantide, les statues de l’Ile de Pâques, le triangle des Bermudes et… la communication constructeurs automobiles. Ainsi, chez Opel, on nous a dévoilés en avant-première, sous embargo, les deux véhicules, en mars dernier à Rüsselsheim. Le Grandland et le Frontera. Les images officielles de ce dernier ont été diffusées premier, mais nous avions ordre de n’en révéler les détails en vidéo qu’après la divulgation officielle des images du Grandland.... Entre-temps a été révélée en détail la version européenne du nouveau Citroën C3 Aircross, que nous n’avons pu approcher. Pourquoi citer ce SUV orné de chevrons ? Parce que le nouveau Frontera, appelé à remplacer le Crossland, en est une variation sur le thème Opel, qui apporte un museau, une poupe et un intérieur spécifiques.

Ça n’a rien d’un défaut en soi, les designers de la marque allemande ayant réussi à conférer au Frontera un museau reconnaissable entre tous. Ainsi, il arbore la face avant « Vizor » tout en horizontalité, qui fonctionne très bien sur l’Astra, ici ornée d’un Blitz, le logo d’Opel, modernisé.

Le profil demeure très proche de celui du Citroën, portières et troisième vitre latérale fumée comprises. Le tout donne un véhicule à l’aspect moderne et rassurant car il inspire la solidité, même s’il laisse l’originalité au Citroën.

Intérieur pragmatique et spacieux mais pas astucieux

L’adjectif spécifique vaut également pour le tableau de bord, tout à fait dans le style actuel d’Opel, ici aussi très horizontal. L’instrumentation est bien évidemment digitale (diagonale de 10 pouces), tout comme l’écran tactile central et on se félicite de la présence de commandes de clim physiques. Les sièges semblent aussi un motif de satisfaction. Dits « Intelli-seat », ils profitent d’une conception nouvelle, inspirée des selles de vélo, avec une rigole centrale sur l’assise. En tout cas, on s’y trouve agréablement installé, et on a tout loisir de constater la bonne ergonomie du poste de conduite, par ailleurs bardé de rangements et de prises USB. En revanche, l’atmosphère n’est pas spécialement joyeuse, et les plastiques, tous durs, semblent bas de gamme. Quelques parements en tissu recyclable rehaussent légèrement le niveau. Certes, il nous a été précisé qu’il s’agit encore d’un Frontera de pré-pré série, fabriqué à la main, mais les matériaux ne devraient pas tellement différer sur la version finale.

La vraie bonne surprise se situe plutôt à l’arrière. En effet, l’espace aux jambes s’y révèle spectaculairement généreux, surtout pour un véhicule de 4,38 m de long. Bien plus que dans le nouveau Grandland, un comble. Les rangements abondent : bacs de portière mais aussi rangements dans le haut des revers de dossiers avant destinés notamment aux smartphones. Cela dit, la banquette, certes confortable, ne coulisse pas, se rabattant simplement en deux parties inégales.

Un grand coffre à la modularité classique

Pour sa part, le coffre propose un volume très important, variant de 460 l à 1 600 l. Il y aurait de quoi loger deux sièges supplémentaires, comme dans le Citroën, mais ça n’est apparemment pas au programme. Il n’en demeure pas moins que SUV Opel, plus proche d’un monospace que d’un 4x4 dans sa définition, a été conçu avec un fort pragmatisme, loin des excentricités que l’on trouve chez Peugeot.

Techniquement, le nouveau Frontera récupère la plateforme du Citroën, une évolution de la base CMP désormais appelée Smart Car, ainsi que les motorisations. Ainsi, retrouvera le Puretech 1,2 l à hybridation légère (48 volts) en 100 ch et 136 ch, ainsi que le bloc électrique de 156 ch déjà vu dans le Peugeot 2008 notamment, annoncé à 400 km d’autonomie.

L’Opel Frontera devrait arriver sur le marché à l’occasion du Mondial de l’Automobile 2024, en octobre prochain, à un tarif de base avoisinant les 26 000 €.