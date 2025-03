Comme chez Citroën ou Peugeot, Opel augmentait de façon quasiment constante le prix de ses véhicules neufs depuis de longs mois. Une stratégie assez peu en phase avec l’état du marché automobile, en régression depuis l’été dernier, qui oblige les constructeurs à faire des efforts pour convaincre la clientèle.

Et justement, la stratégie d’Opel semble tourner dans la bonne direction en France avec des remises plus marquées en ce mois de mars sur la plupart des modèles de sa gamme. La citadine Corsa, affichée normalement à partir de 20 900€ en finition Edition avec son moteur essence de 100 chevaux à boîte manuelle, se négocie à partir de 18 637€ via une nouvelle remise. Sa version électrique passe à 28 960€ (au lieu de 32 000€), histoire de redevenir compétitive face à la Peugeot E-208 désormais affichée à 28 000€ (et même 27 500€ via une remise). Le nouveau Mokka restylé descend à 23 845€ au lieu de 26 500€ et l’Astra se négocie désormais à partir de 25 908€ (tous les deux avec le même moteur de 130 chevaux à boîte manuelle). L’Astra Electric baisse à 35 460€ au lieu de 38 990€. Même le nouveau Frontera descend à 22 965€ au lieu de 24 500€.

Le Grandland fait aussi des efforts

Nouveau SUV familial compact cousin du Peugeot 3008 de troisième génération, le Grandland fait lui aussi des efforts : alors que le Français descend son prix à 36 220€ (au lieu de 38 990€ prix catalogue) en ce moment, l’Allemand s’affiche désormais à 33 610€ en « promotion » au lieu de 37 000€ avec le petit bloc de 136 chevaux à hybridation légère et boite automatique. La version hybride rechargeable de 195 chevaux, elle, se négocie à 39 510€ au lieu de 41 990€ alors que le 3008 pareillement motorisé ne descend pas sous les 41 490€.

On n’arrive pas encore au niveau des prix des derniers modèles de Citroën à la vocation quasi low-cost, mais ces efforts permettront sans doute de convaincre des clients avec un rapport prix-prestations plus intéressant qu’avant. Chez les marques généralistes, l’Allemand paraît désormais bien placé.

