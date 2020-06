Opel Zafira Life : il devient électrique, prix dès 53 450 €

Commençons par rappeler que le Zafira Life, c'est la version civilisée du Vivaro, et donc le cousin des Citroën SpaceTourer et Peugeot Traveller. Et forcément, comme ces derniers, l'Opel est aujourd'hui décliné en variante 100 % électrique. Aucune surprise, les caractéristiques techniques sont les mêmes.

Le Zafira-e Life reçoit un moteur de 100 kW, soit 136 ch, qui délivre jusqu'à 260 Nm de couple. La vitesse maxi est limitée à 130 km/h. Deux tailles de batterie sont au menu : 50 kWh ou 75 kWh. Avec la première, l'autonomie selon le cycle WLTP est de 230 km. Avec la seconde, c'est 330 km. Le modèle est équipé d'un chargeur embarqué monophasé de 7,4 kW. Il pourra recevoir un chargeur triphasé de 11 kW. Avec une borne de recharge 100 kW en courant continu, on refait 80 % du plein en 30 ou 45 minutes.

Le modèle sera disponible avec trois longueurs : 4,60 m, 4,95 m et 5,30 m. Les deux portes coulissantes peuvent être électriques avec une ouverture sans contact (on passe le pied sous l'auto). Même la plus courte peut accueillir 9 personnes. Ce Zafira Life peut ainsi se plier aux transports de troupes, mais peut aussi jouer les déménageurs (4 500 litres de volumes de coffre pour le grand modèle) ou être une navette de luxe. Une finition Business Elegance propose quatre fauteuils mobiles en cuir à l'arrière. Bien qu'électrique, le modèle garde la possibilité de tracter jusqu'à 1 000 kg. Sa hauteur de 1,90 mètre lui permet d'accéder aux parkings souterrains.

Les prix du Zafira-e Life sont déjà connus. Avec la finition Business, la longueur L2 et la batterie 50 kWh, le tarif commence à 53 450 €. Pour les particuliers, la finition Edition commence à 54 500 € en L1 (toujours 50 kWh), avec en série : 8 places, jantes 17 pouces, climatisation automatique bizone, avertisseur de franchissement de ligne, feux de route automatiques, régulateur de vitesse semi-adaptatif, aide au stationnement arrière, rétros électriques et chauffants, sièges avant chauffants, écran tactile 7 pouces… L'Elegance gagne l'accès/démarrage mains libres, la caméra de recul, l'affichage tête haute, la sellerie cuir, les phares xénon…

Les tarifs

L1 - 4,60 mètres - 50 kWh > Edition : 54 500 €

L2 - 4,95 mètres - 50 kWh* > Business : 53 450 €, Edition : 55 500 €, Elegance : 62 700 €.

L3 - 5,30 mètres - 50 kWh* > Business : 54 450 €, Edition : 56 500 €, Elegance : 63 700 €

Batterie 75 kWh : + 6 000 €.