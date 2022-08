Panier Caradisiac : 18% de hausse moyenne en 6 mois !

Le « panier Caradisiac », mis en place en octobre 2021, nous permet de contrôler les tarifs de quelques pièces d’entretien courant dont un automobiliste aura un jour ou l'autre besoin pour garder sa monture au mieux de sa forme.

On y trouve ainsi des batteries, pneumatiques, ampoules, essuie-glaces et autres bidons d’huile, produits disponibles en centre auto et/ou sur Internet.

Lors de la publication du premier volet de notre étude, en mars de cette année, nous n’avions rien constaté d’alarmant. Le montant cumulé des pièces considérées avait même légèrement baissé entre octobre et février à la faveur de promotions ponctuelles concernant certains produits.

Avouons avoir alors été les premiers surpris de ce résultat, assez contre-intuitif a priori dans un contexte économique déjà difficile.

Pour cette deuxième vague de notre enquête, nous nous attendions certes à une hausse sur quelques produits, dans le cadre d’une inflation qui selon les chiffres publiées par l’INSEE ce mercredi matin s’établit à 5,8% sur un an (et de 6,4% au premier semestre pour les pièces détachées selon les chiffres du SRA), mais certainement pas dans les incroyables proportions constatées.

+53% sur un bidon d'huile !

Que l’on en juge à la lecture du tableau ci-dessous : jusqu’à 27% sur des batteries Norauto, 13% sur les pneus Michelin (alors que le géant français du pneu avait annoncé une hausse de seulement 4,5% seulement de ses produits cette année de façon à compenser la hausse des coûts des matières premières), 53% sur un bidon d’huile Shell (la hausse du cours du pétrole n’explique pas tout !), près de 13% sur un balai d’essuie-glace Bosch, 54% sur des disques de frein Bosch (et 35% sur des Ferodo), ou 7% sur du lave-glace Norauto.

On veut bien entendre que les industriels doivent répercuter (au moins partiellement) aux consommateurs les augmentations du coût de l’énergie et des matières premières. De même, on conçoit que les incertitudes liées au contexte international troublé entraînent une hausse des tarifs.

Mais il faut aussi accepter d’envisager l’hypothèse selon laquelle les industriels et les grands distributeurs prennent aussi un peu - voire beaucoup - les automobilistes pour des truffes.

Après tout, nous continuons de rouler presque autant qu’avant malgré un litre de carburant qui oscille autour des 2 €. Dans ce contexte, pourquoi se priver de ponctionner une population pour qui l’automobile représente un bien de première nécessité?

Précisons que ni Norauto ni Oscaro, contactés lundi dernier par nos soins, n’ont pour le moment répondu à nos sollicitations. Nous ne manquerions pas de vous faire part de leurs justifications s’ils daignaient finalement nous répondre.

Paradoxalement, la bonne surprise nous vient des constructeurs automobiles comme on le constate avec les versions de base des Renault Clio et Peugeot 208, voitures les plus vendues en France.

La première aura vu sont tarif de grimper de 3% à la faveur d'une refonte de la gamme, qui s'est traduit par un enrichissement de l'équipement, tandis que la seconde a vu le sien baisser de 1%.