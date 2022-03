Le panier Caradisiac : jusqu'ici tout va bien...

En octobre dernier, alors que la question du pouvoir d’achat des automobilistes commençait à prendre une importance croissante à mesure que les prix des carburants grimpaient (on va bientôt regretter cette douce époque où le litre de SP95 oscillait autour de 1,5 € seulement !), Caradisiac a décidé de mettre sous observation les tarifs de quelques pièces d’entretien courant, ainsi que des versions de base des deux voitures les plus vendues en France, à savoir les Peugeot 208 et Renault Clio.

Notre « panier de l’automobiliste » comporte donc des produits qui participent de la maintenance basique d’une automobile. On y trouve donc des batteries, des pneumatiques (en petite et grande taille), du lave-glace, des disques de frein, des ampoules, ainsi que des essuie-glaces.

Tous les deux à trois mois, et à des intervalles plus resserrés si l’actualité l’exige, nous vous proposerons donc un point sur l’évolution des tarifs de ces pièces, lesquels peuvent fluctuer en fonction de paramètres liés à la hausse des coûts des matières premières, à la logistique, à l’approvisionnement, et bien sûr de l’énergie.

L’explosion des coûts du gaz et de l’électricité influe directement sur ceux de la production, et c’est in fine le consommateur qui en subit les conséquences.

Où en sommes-nous en ce début mars tourmenté par l’actualité internationale ? La bonne nouvelle, pour le moment, est que les tarifs de notre panier ont tendance à baisser.

Le montant global des pièces détachées considérées s’élevait en effet à 1110 € fin octobre, et plafonne aujourd’hui à 1 091 €, soit 19 € d’écart grâce il est vrai de deux promotions sur les disques de freins pour un montant cumulé de 10 €.

Il n’empêche, et aussi contre-intuitive cette affirmation puisse-t-elle paraître : la plupart des tarifs stagnent, voire baissent dans certains cas, et très peu augmentent.

Dans le détail, on note donc une parfaite stabilité des prix des batteries, bidons de lave-glace et autres ampoules.

De même, belle constance des tarifs des bidons d’huile, produit pourtant issu des hydrocarbures : ça grimpe de 0,2% chez Mobil, mais ça baisse dans les mêmes proportions chez Shell. Statu quo, donc.

De façon plus surprenante, on relève une baisse des prix sur les pneumatiques de grande taille (19 pouces), avec -4,3% sur les Continental 6 235/40R19 96 W et -1,6% sur les Bridgestone Potenza S001 de même dimension.

En revanche, les pneus de dimension modeste (175/65 R14 82 T) empruntent un chemin inverse avec une hausse de 4,2% chez Dunlop et de 2,4% chez Michelin.

Lors de la présentation de ses résultats 2021, le géant français du pneumatique avait d’ailleurs bien précisé qu’il avait augmenté les tarifs de ses pneus de 4,5% de façon à amortir les effets de la hausse de ses coûts, qui s’était traduite par un taux de marge opérationnel inférieur aux attentes.

Par contre, on note une sacrée baisse sur les essuie-glaces de la marque clermontoise : -17,6% pour la référence 92438 qui nous intéresse, ce qui est l’une des évolutions les plus favorable de notre panier tous produits confondus. A l’inverse, ça grimpe de 2,9% chez Bosch.

D’autre part, nous ne nous étendrons pas sur les disques de freins Bosch et Ferodo de notre panier, sauf pour souligner qu’ils font l’objet d’une très intéressante promotion qui fausse un peu notre étude. Rendez-vous dans quelques semaines, donc.

Et les voitures dans tout ça ? C’est peu dire que l’industrie auto navigue sur une mer agitée ces derniers temps, et la maison Renault se trouve particulièrement visée par les vents contraires.

Le Losange parvient pourtant à surprendre – en bien – en baissant de façon spectaculaire le tarif de sa Clio d’entrée de gamme, à la faveur de la refonte de son catalogue, officialisée début février.

En octobre, la Clio Zen SCe 65 s’affichait en effet à 18 100 €. La version Authentic qui la remplace ne réclame plus que 16 550 €, soit une baisse de 8,5% sans que la marque ait rogné sur les équipements. Climatisation, régulateur de vitesse et autoradio font toujours partie de la dotation de base. Bravo Renault !

Peugeot, sans doute grisé par le succès de sa 208, voiture la plus vendue en France l’an dernier, suit le chemin inverse : 5% de hausse de prix enregistrée entre octobre et mars pour la version Like PureTech 75 d’entrée de gamme, sans que cela se traduise par un équipement enrichi. La marque précise toutefois sur son site web qu’il s’agit d’un tarif hors remise, ouvrant la voie à une (facile) négociation.

Enseigne Tarif au 27/10/2021 Tarif au 08/02/2022 Evolution batterie Batterie Norauto BV11 60 Ah - 540 A Norauto 84,95 € 84,95 € 0% Batterie Start & Stop Norauto AGM BV51 70 Ah - 720 A Norauto 144,95 € 144,95 € 0% pneu 175/65 R14 82 T Pneu Michelin Energy Saver Norauto 59,50 € 60,90 € 2,4% Pneu Dunlop Street Response 2 Norauto 47,90 € 49,90 € 4,2% pneu 235/40 R 19 96W Pneu Continental Premium Contact 6 Allopneus 199,70 € 191,10 € -4,3% Pneu Bridgestone Potenza S001 Allopneus 182 € 179,10 € -1,6% lave-glace Lave-glacé été senteur passion 5 l Norauto 3,99 € 3,99 € 0% Lave-glace hiver -20° L'arbre vert parfum frais 5 l Norauto 6,99 € 6,99 € 0% huile MOBIL - Super 3000 Formula R 5W30 Oscaro 45,50 € 45,60 € 0,2% SHELL - Helix Ultra 5W40 Oscaro 29,95 € 29,90 € -0,2% essuie-glace Balai d'essuie-glace Michelin - 92438 Oscaro 15,90 € 13,10 € -17,6% Balai d'essuie-glace Bosch - 3 397 014 119 Oscaro 33,90 € 34,90 € 2,9% ampoules OSRAM - 2 ✕ H7 Ultra Life Oscaro 12,5 12,50 € 0% VALEO - 1 ✕ H7 +50% Light Oscaro 7,2 7,20 € 0% disque Disque de frein FERODO - DDF1140 Oscaro 47,40 € 42,66 € -10% Disque de frein BOSCH - 0 986 479 275 Oscaro 188,50 € 183,51 € -2,6% voiture Renault Clio Zen / Clio Authentique SCe 65 18 100 € 16 550 € -8,5% Peugeot 208 Like PureTech 75 BVM5 16 200 € 17 000 € 4,9%

Rendez-vous dans quelques semaines pour un nouveau point sur l'évolution des coûts de notre panier, dont on peut craindre qu'il subisse une hausse induite par l'explosion des coûts des énergies et matières premières. Dans ces conditions, et si vous le pouvez, il pourrait se montrer judicieux d'avancer vos achats de pièces détachées. A la condition bien sûr qu'il vous reste un peu d'argent après avoir rempli votre réservoir...