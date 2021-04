Pannes de batteries en pagaille en Formula E

C'est une drôle publicité dont se seraient peut-être passés les organisateurs du championnat Formula E, même si le spectacle a tout simplement été fou lors de cette manche sur le circuit de Ricardo Torno à Valence.

Sous une météo très capricieuse, la course a débuté par un défilé derrière le Safety Car. Une voiture de sécurité qui est ensuite sortie plusieurs fois des stands pour des accrochages, ce qui a considérablement modifié la durée de la course... et totalement changé la consommation en kWh des monoplaces électriques !

La plupart des écuries avaient ainsi mal estimé la quantité d'énergie nécessaire pour finir la course. Résultat : la quasi totalité des pilotes ont dû se "garer", faute de jus ! Un dénouement assez incroyable qui a profité à un pilote comme Stoffel Vandoorne. Parti dernier pour un problème administratif, le Belge a pu remonter tout le monde pour terminer à la troisième place, derrière Nico Müller et Nyck de Vries, de l'écurie Mercedes EQ Team, la seule à avoir visiblement bien prévu le niveau de batterie nécessaire.

Ceci n'était que la première manche du circuit de Valence. La seconde s'est déroulée de manière bien plus conventionnelle. Ces rebondissements illustrent en tout cas le côté très stratégique de la Formula E, où la gestion de l'énergie l’emporte sur bien d'autres choses.