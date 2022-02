Paris à 30 km/h - Bienvenue à Dingoland ! (Enquête vidéo)

Comme promis lors de sa campagne pour sa réélection en 2020, la maire Anne Hidalgo a décidé d’abaisser la vitesse à 30 km/h à Paris. C’est en vigueur depuis le 30 août 2021 sur une grande partie de la capitale. Officiellement, le 50 ne concerne plus que quelques voies, comme on peut le constater sur cette carte (ci-dessous).

Et encore, cette carte officielle, comme on peut le constater avec son titre « Propositions des axes maintenus à 50 km/h » n'est pas la carte définitive.

Malgré nos demandes à la mairie de Paris, celle-ci est la seule accessible… Pourtant, il ne semble pas que tout soit répertorié.

Le tunnel de Citroën-Cévennes dans le 15e arrondissement, au bout du quai André-Citroën, en direction d'Issy-les-Moulineaux, est toujours à 50 km/h par exemple, alors qu'il ne paraît pas référencé sur ce plan.

À moins que la signalisation en place soit erronée ? Car on a beau relire l'arrêté conjoint pris par la maire de Paris et le préfet de Police, on n'en trouve aucune mention… Un oubli ? Vu la pagaille observée, tout nous paraît possible !

La question qui se pose surtout, c'est en effet : est-ce que cette nouvelle limitation à 30 km/h est bien signalée ?

Dans le cas contraire, le 30 km/h n’est pas opposable aux usagers… Et les PV fortement contestables !

« Les dispositions réglementaires prises par les autorités compétentes (…) qui doivent faire l’objet de mesures de signalisation, ne sont opposables aux usagers que si lesdites mesures ont été prises », stipule l'article R411-25 du code de la Route.

Pour en juger, Caradisiac a sillonné les rues de Paris durant plusieurs semaines, entre la fin novembre 2021 et février 2022. Et nos conclusions sont sans appel (voir notre enquête vidéo ci-dessous) !

Pour commencer, un petit rappel des règles…

Sur route, la signalisation est facultative quand la vitesse réglementaire est en vigueur, comme pour le 50 km/h en ville, ou le 80 km/h sur le réseau secondaire et le 130 km/h sur autoroute. Mais si la vitesse est dérogatoire et qu'elle est abaissée à 30 km/h, elle se doit d'être signalée !

Plusieurs choix sont alors possibles :

Un panneau 30 doit être implanté à l’entrée d’une rue limitée à 30.

Il doit même être rappelé à chaque intersection, pour les nouveaux entrants. Ou bien, sans rappel, le 50 est de retour…

Qu’il y ait un panneau de fin de limitation ou non. Il en est de même quand il est demandé de ralentir à 30 km/h en cas de travaux.

Autre possibilité : la « Zone 30 »

Là, le 30 s’applique tant qu’on ne rencontre pas un panneau de « Fin de Zone 30 ».

Dernière option : le 30 s’applique à TOUTE la ville.

Un panneau 30 est alors couplé à celui de l’agglomération, à l’entrée de la ville, et le 30 s’impose partout, sans autre signalisation nécessaire.

Que les usagers n’aient pas forcément à sortir des frontières de leur ville pour y circuler, comme dans une grande métropole telle que Paris, ne change rien à l’affaire, ce qui en soi déjà pourrait poser problème.

Qu’en est-il alors à Paris ?

Aux entrées de Paris, on trouve de tout (et n’importe quoi) !

Certes, on croise les bons panneaux avec la limitation 30 couplée au panneau de l'agglomération, mais c’est loin d’être toujours aussi parfait.

Fin 2021, quand nous avons commencé notre enquête, le panneau 30 n’était pas encore installé à la sortie du périphérique extérieur, porte de Versailles.

En arrivant de Saint-Mandé, à la porte de Vincennes, il n'y avait aucun panneau non plus.

Et des ratés, il y en a encore un peu partout !

Il faut dire que beaucoup de chemins mènent à Paris…

Depuis Neuilly-sur-Seine, de Boulogne, d'Issy-les-Moulineaux, de Bagnolet, de Clichy-la-Garenne… on rentre dans Paris sans que le 30 ne soit toujours signalé avec le panneau Paris, ou il arrive qu'il n'y ait que le 30 sans Paris, ou bien encore AUCUN panneau.

Dans Paris, c’est pire !

Si le 30 est majoritaire, le 50 km/h reste quand même en vigueur sur certains grands axes, comme avenue de la Grande Armée et les Champs-Élysées.

Mais la signalisation, quand on doit rouler à 30, est soit absente… soit contradictoire !

On roule sur plusieurs kilomètres sans croiser le moindre panneau relatif à la limitation de vitesse, comme ci-dessous quai de Grenelle (15e).

Sur les grands axes, très souvent, les anciennes « Zone 30 » se succèdent dans toutes les rues adjacentes… Et depuis les rues adjacentes, il y a bien toujours des « Fin de zone 30 ».

En cas de travaux, les conducteurs sont appelés à ralentir à 30… Est-ce à dire alors dans ce cas que l’on peut rouler à 50 km/h ?

C’est à n’y rien comprendre. Sur le papier, depuis l’été dernier, la vitesse maximale, sur le boulevard Saint-Germain par exemple, et la plupart des rues de Paris, est bien de 30.

Il en va ainsi pour la rue de Vaugirard dans le 15e… Des « Zone 30 » dans les rues adjacentes, des « Fin de Zone 30 » quand on vient de ces rues adjacentes.

Idem sur le boulevard Pasteur dans le 14e, tout autour de l’avenue de Saint-Mandé dans le 13e, boulevard de Bercy dans le 12e… C’est comme ça partout !

On a tellement croisé de messages incohérents et même contraires, avec ces « Fin de Zone 30 », des panneaux de fin de limitation 30, qu’on ne peut pas tout montrer.

De fait, les différentes décisions prises à Paris par rapport à la limitation de vitesse se sont empilées toutes ces dernières années, sans que personne ne prenne la peine de faire le ménage avant d'appliquer la nouvelle. Conséquence : c'est un gigantesque bazar !

Qu'en est-il des endroits où sont implantés les radars automatiques ?

Dans Paris, il y en a trois cabines qui flashent sur la base d'une vitesse limite de 30 km/h.

Au niveau du radar quai Saint-Bernard (dans le 5e) , la vitesse limite, toutefois, n’est jamais rappelée.

, la vitesse limite, toutefois, n’est jamais rappelée. Il en va de même pour le radar avenue Daumesnil (dans le 12e), qui flashe dans les deux sens, et souvent !

Pire, comme sur Saint-Germain, on rencontre des « Fin de Zone 30 » quand on vient des rues adjacentes, et on ne cesse d'apercevoir, tout du long, des entrées en « Zone 30 » de part et d'autre de la voie.

Dans l’autre sens, c’est la seule avenue sans « Zone 30 » à l’entrée. Tout laisse ainsi croire que l'avenue est limitée à 50 km/h !

Le radar de la rue de Maubeuge (dans le 10e) est le seul plutôt bien signalé : un marquage 30 au sol, mais tout de même un panneau publicitaire juste devant le panneau radar, surmonté du rappel de la vitesse limite. C'est le seul dans ce cas de figure.

Quel est l’impact du 30 km/h sur le nombre de PV ?

La mairie de Paris nous dit ne pas avoir les chiffres. Et le ministère de l’Intérieur refuse de nous les communiquer.

Qu'a-t-on pu constater par rapport au respect de cette nouvelle limitation ? Bien sûr, nous avons veillé tout au long de nos parcours à ne pas dépasser le 30 km/h quand celui-ci était officiellement en vigueur, et l'on mentirait en disant que nous n'étions jamais dépassés.

De ce que l'on a pu en juger quand il était possible de rouler et que nous n'étions pas coincés dans des embouteillages, le 30 paraît tout de même respecté par une part non négligeable de conducteurs.

Et vu à l'allure où l'on était doublé, il paraît évident que la plupart étaient à bien moins de 50 km/h.

Est-ce que l'on peut soupçonner une explosion des contraventions pour excès de vitesse à Paris ? Pour le radar de l'avenue Daumesnil, cela nous paraît probable : à chaque fois qu'on y a fait un tour, on n'a pas arrêté de le voir se déclencher ! Pour le reste, difficile à dire…

Selon nos informations, le Centre automatisé de constatation des infractions routières (Cacir) de Rennes, où sont traitées les suites des photographies prises par les radars, « est un peu submergé » depuis quelque temps. Conséquence peut-être de la crise sanitaire ? Les PV ne sont donc pas forcément encore arrivés dans les boîtes aux lettres.

En outre, il y aurait pas mal de classements sans suite, nous susurre-t-on par ailleurs quant aux suites judiciaires attendues des PV dressés pour des petits excès de vitesse, de moins de 5 km/h.

Une chose est sûre en tout cas, avec tous ces panneaux, rouler à Paris a de quoi rendre… complètement dingo !