Paris recrute pour contrôler les automobilistes dans les ZFE

Pionnière de la mise en place des ZFE (« zones à faibles émissions ») en France, la ville de Paris interdit depuis le 1er juin 2021 aux automobilistes dotés d'un vieux véhicule Crit'Air 5 ou Crit'Air 4 de rentrer dans son centre. Elle devra finalement attendre un peu plus longtemps que prévu pour interdire l'accès aux vignettes Crit'Air 3, mesure reportée au 1er juillet 2023. Le report de cette mesure était notamment lié aux problématiques de contrôle des automobilistes circulant dans la ZFE, pas encore au point.

Et c'est certainement pour régler ce problème que la Métropole de Paris vient de publier une nouvelle annonce de recrutement. L'intitulé du poste à pourvoir est celui de « chargé de mission ZFE - contrôle ». C'est un emploi cadre de la catégorie A, attaché au territoire. Le contrat dure trois ans et prévoit la « coordination globale du contrôle sanction automatisé (CSA), de sa conception à sa mise en œuvre : préfiguration du dispositif (pilotage), définition de l'équipe à constituer (gestion administrative et police) et des missions potentiellement externalisables, travail en transversalité avec l'équipe ZFE et les autres directions concernées ».

Dans le treizième arrondissement de Paris

Le lieu de travail sera situé dans le 13ème arrondissement de Paris, au sein des locaux de la Métropole du Grand Prix. C'est à priori ce poste-là qui permettra de sanctionner automatiquement les automobilistes en infraction avec les interdictions de circuler relatives à l'âge du véhicule. Alors, tenté ?