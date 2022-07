Ile-de-France : un sursis supplémentaire pour les voitures classées Crit’Air 3

Les possesseurs de voiture diesel pré-2010 ou de modèle essence pré-2006 peuvent souffler un peu : l’interdiction de circuler en Ile-de-France, qui devait initialement s’appliquer au 1er juillet de cette année, avant de se voir repoussée au 1er janvier 2023, est finalement reportée au 1er juillet 2023. Au plus tôt.

Ce report résulte d’une délibération de la Métropole du Grand Paris (MGP) - entité que composent la ville de Paris, 123 communes des trois départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et 7 communes de l’Essonne et du Val d'Oise - qui considère que les conditions ne sont pas réunies pour brimer davantage les possesseurs de voitures classées Crit’Air3.

Le problème, déjà évoqué à maintes reprises sur Caradisiac, concerne l’acceptabilité sociale d’une telle mesure : rouler en voiture récente, dite peu ou non polluante, reste réservé à qui en a les moyens.

Malgré les aides à l’achat et bonus déjà mis en place, l’écologie reste un luxe en matière automobile, et il faut aujourd’hui éviter qu’un fossé se creuse entre la France électrique, de centre-ville, et une France périphérique privée d’accès aux centres urbains.

C’est pourquoi la MGP aimerait que l’Etat la reconnaisse comme « un territoire d'expérimentation pour la mise en œuvre d'un prêt à taux zéro afin de diminuer le reste à payer des ménages les plus modestes », pour reprendre les termes employés par un de ses responsables, ceci de façon à ce que les ménages perçoivent une aide allant jusqu’à 6000 euros pour l'achat d'un véhicule plus propre, en complément d’autres mesures existantes (prime à le conversion, etc.).

D’après Le Parisien, quelques 1 470 demandes d’accès au dispositif « Metropole roule propre » (jusqu'à 6 000 € pour l'achat d'un véhicule neuf ou d'occasion: électrique, hydrogène, hybride ou GNV) ont ainsi été enregistrées en 2021, contre 293 en 2020.

Et le quotidien d’évoquer aussi les difficultés de contrôle des véhicules Crit’Air 3 : seul un système de contrôle-sanction automatisé pourrait s’assurer du respect des règles à l’échelle de l’Ile-de-France.

Or, faute de disposer d’un tel système, il est aujourd’hui illusoire d’espérer que les automobilistes se plient de bonne grâce à une mesure à laquelle ils ont d'excellente raisons de rechigner.