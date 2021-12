Paris: votez pour les pires aménagements de voirie

Impossible de l’ignorer si vous avez écouté les informations hier soir ou ce matin : le défilé d’ouverture des JO 2024 à Paris s’annonce grandiose, avec les athlètes des 210 nations participantes embarqués sur 160 bateaux qui descendront la Seine sur 6 kilomètres, entre le pont d’Austerlitz et le pont d’Iéna.

Du grand spectacle, donc, et une manière indirecte de redorer le blason de la municipalité parisienne, dont l’image a fortement pâti des mesures prises des dernières années en matière de transports.

Entre les aménagements hasardeux qui se traduisent par une augmentation exponentielle des embouteillages et la généralisation des 30 km/h (à l’exception de quelques grands axes), la grogne monte parmi les automobilistes.

Récemment, on a beaucoup parlé du projet, adopté au Conseil de Paris mi-novembre, de réserver une voie de circulation du périphérique au covoiturage et autres « modes vertueux » (transports en commun, taxis, etc.) à l’issue des JO 2024 (décidément !).

Rappelons que plus d’un million de véhicules empruntent cet axe chaque jour, avec 80% d’usagers qui n’habitent pas à Paris. En réponse, le Conseil régional d’Ile-de-France, présidé par la candidate LR à la présidentielle Valérie Pécresse a organisé une consultation sur Internet avec cette simple question : « Êtes-vous pour ou contre la suppression d’une voie à la circulation pour tous sur le périphérique ? »

Le 1er décembre, on apprenait sans surprise que 90,2% des participants s'étaient exprimés contre ce projet de la Ville de Paris, laquelle avait quelques jours plus tôt décidé d’assigner la région au tribunal administratif car elle jugeait illégale cette consultation.

On le voit, les enjeux de circulation revêtent un caractère politique d’autant plus inflammable que Valérie Pécresse et Anne Hidalgo sont toutes deux candidates à l’élection présidentielle.

En attendant que la justice se prononce, il est aussi possible de donner son avis sur les aménagements parisiens en votant pour les #SaccageParis Awards 2021, mouvement né de l'initiative d'une communauté de twittos de tous horizons réunis autour du Hashtag #SaccageParis.

Un vote en ligne est ouvert jusqu’au 18 décembre. Différentes catégories sont ouvertes, parmi lesquelles « la place la plus saccagée », « le saccage le plus zadiste », « le plus gros massacre d’espaces verts », « le plus gros saccage de la voirie » ou, incontournable, « le saccage des aménagements de voirie et circulation ».

Au choix : « Rivoli ou le carrefour qui rend fou », « les obstacles à vélo », « la vitesse moyenne du bus à moins de 10 km/h », « la piste cyclable sur trottoir », « le coronatrottoir pérennisé », « le fer à cheval de la mort à Bastille », « les terrasses sur rue », « l’arrêt de bus sur rue », ou bien encore « la circulation rue d’Amsterdam ». La bonne nouvelle, c'est que plusieurs réponses sont possibles.